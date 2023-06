Coletivo do Heat supera domínio de Jokic e empata final da NBA

O domínio do Denver Nuggets na primeira partida da decisão da NBA não se repetiu no último domingo (4). Na mesma Ball Arena, no Colorado, o Miami Heat mostrou seu poder defensivo e aplicação tática para vencer um jogo muito disputado, por 111 a 108, e empatar a final da temporada 2022/23 da NBA. Mais uma vez, Nikola Jokic foi o destaque dos Nuggets (41 pontos e 11 rebotes), mas dessa vez, não foi o suficiente para a franquia ampliar a vantagem na melhor de sete partidas. Foi a primeira derrota em casa do Nuggets nestes playoffs.

Além da principal estrela, Jimmy Butler, e de outro astro do time, Bam Adebayo, ambos com 22 pontos, o Miami Heat contou com grande participação do armador Gabe Vincent (23 pontos). Apesar da derrota, Jamal Murray, armador do Nuggets, também se destacou, com 18 pontos e 10 assistências.

Os visitantes começaram a partida em ritmo superior ao rival. Com uma defesa atenta e firme, marca do técnico Erik Spoelstra, há 14 anos no comando do Heat e dois títulos da NBA. As bolas de longa distância, raras no primeiro jogo, voltaram a cair e a franquia da Flórida chegou a abrir boa vantagem. Porém, o Nuggets não favorito à toa, reagiu. Após vencer o primeiro quatro por 26 a 23, o Heat viu o adversário se impor, virando o placar e abrindo distância, que chegou a 15 pontos. Foi a vez de Butler chamar a responsabilidade e o primeiro tempo acabou com os donos da casa vencendo por apenas seis pontos (57 a 51).

O duelo seguiu disputado no terceiro quarto, com o Nuggets tentando abrir vantagem e o Miami correndo atrás, de perto. Até então discreto, Jokic apareceu e marcou 18 pontos. Com uma vantagem de apenas oito pontos para a franquia de Denver, os times foram para o decisivo quarto. Com defesa organizada e rápidas transições, o Heat distribuiu boas jogadas entre seus atletas. Gabe Vincent e Duncan Robinson apareceram bem e viraram o jogo. Nos minutos finais, Butler, experiente, “botou a bola debaixo do braço” e além de pontuar, manteve os nervos da equipe no lugar para garantir a vitória.

Embalado, o Heat recebe o Nuggets na Flórida nos próximos dois jogos. O primeiro ocorre nesta quarta-feira (7), às 21h30 (horário de Brasília), com transmissão da Band (TV aberta), ESPN (TV fechada), e o canal de setraming Star+.