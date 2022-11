Cody Gakpo: o artilheiro e esperança de gols da Holanda na volta a Copa

O retorno da seleção holandesa aos mundiais, após a ausência na Rússia-2018, gera enormes expectativas na Copa do Mundo do Catar. Nesta segunda-feira, 21, o país estreia na competição diante de Senegal, às 13h (de Brasília), no estádio Al Thumama, com atacante Cody Gakpo, de 23 anos, como uma das boas apostas do técnico Louis van Gaal. O jogador é sensação do PSV e já especulado em gigantes da Europa.

Gakpo é o atual artilheiro do Eredivisie, o Campeonato Holandês, com nove gols, e líder em assistências, com 12.

Em toda a temporada, acumula 13 bolas na rede e 18 passes para gol. O desempenho o fez receber elogios de Robin van Persie, destaque da Holanda nas Copas de 2010 e 2014.

“Ele sempre encontra uma maneira de ser decisivo nos jogos. Em termos de assistência ou gol, ele é sempre perigoso. Cody pode jogar como número 10, nas pontas, ou como um falso atacante”, exaltou van Persie, em entrevista ao canal BT Sport no mês passado.

Revelado pelo próprio clube pelo qual também brilharam os brasileiros Romário e Ronaldo, Gakpo passou de torcedor para principal promessa de gols da equipe em poucos anos.

Em entrevista ao canal 433, ano passado, o jovem revelou que sua principal memória de infância é de quando ia ao Philips Stadion, o estádio do PSV, para acompanhar as partidas ao lado do irmão e do pai, Johnny Gakpo, ex-jogador de futebol togolês.

Natural de Eindhoven, cidade ao sul dos Países Baixos, ele nasceu no dia 7 de maio de 1999 em uma família esportiva. Além do pai, seus irmãos também atuaram em equipes juvenis do país.

Aos seis anos, o atacante iniciou a formação nas categorias de base do PSV, onde foi campeão em torneio de base e capitão de equipes júnior. Em entrevista, revelou que sua maior inspiração, além do pai, é o ex-meio-campista holandês Ibrahim Afellay.

“O esporte desempenha um papel crucial na família. Meu pai e minha mãe se conheceram quando meu pai jogava futebol no Togo. Eu sempre usei camisas de países famosos do futebol, como Brasil, Argentina, Holanda, Alemanha. Espanha e algumas seleções africanas. Togo, claro”, disse certa vez em entrevista.

Gakpo se destaca principalmente pela velocidade e qualidade técnica com seus 1,90 m de altura. Por isso, passou a chamar atenção na equipe sub-21 do PSV, em 2018, ao marcar 17 gols em 26 jogos naquele ano. Um ano depois, debutou na equipe principal e foi se firmando até virar titular absoluto no elenco.

Pela seleção holandesa, o atacante foi convocado pela primeira vez ano passado e já atuou em nove jogos, seis deles como titular, e balançou a rede três vezes.

Na atual campanha do PSV na Liga Europa, o camisa 11 é a principal referência e já assumiu a braçadeira de capitão, apesar da pouca idade. Soma três gols marcados e três assistências em cinco jogos na primeira fase. No confronto contra o líder Arsenal, no mês passado, foi um dos destaques da partida e o responsável pela assistência do gol decisivo contra os ingleses.

Avaliado em 35 milhões de euros (cerca de 174 milhões de reais na cotação atual), Cody tem contrato com o PSV até 2026, mas o clube e o treinador da equipe, o ex-craque Ruud van Nistelrooy, não escondem que uma possível saída é apenas questão de tempo.

Na última janela de transferência o jogador esteve perto de se transferir ao Manchester United, porém a equipe inglesa optou por contratar o brasileiro Antony, que brilhou na última temporada no principal rival do PSV, o Ajax. O Real Madrid também já demonstrou interesse. Será que Gakpo atenderá às expectativas no Catar?