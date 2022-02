Chelsea vence Al-Hilal e enfrentará o Palmeiras na final do Mundial

Na tarde desta quarta-feira (09), o Chelsea venceu o Al-Hilal pela semifinal do Mundial de Clubes de 2021 e será o adversário do Palmeiras no sábado. O jogo, que acontecerá às 13h30 (horário de Brasília), coroará o melhor time do mundo na última temporada.

O Chelsea marcou apenas um gol aos 32 minutos do primeiro tempo. O centroavante Romelu Lukaku aproveitou uma falha da defesa da equipe rival para marcar.

Agora, o time de Abel Ferreira terá um grande desafio pela frente, uma vez que a equipe inglesa é a atual campeã da UEFA Champions League. Segundo Abel, o jogo será o equivalente a uma disputa entre Davi e Golias — o que não significa, é claro, que as chances do Verdão vencer sejam ínfimas.

No ano passado, o título do Mundial foi conquistado pelo Bayern de Munique, enquanto o Palmeiras, representante brasileiro na competição, ficou em quarto lugar.