Chelsea faz na prorrogação, derrota o Palmeiras e é campeão Mundial

O Chelsea derrotou o Palmeiras por 2 a 1 neste sábado, 12, e conquistou o título do Mundial de Clubes da Fifa. A gol da vitória da equipe londrina foi marcado aos 11 minutos do segundo tempo da prorrogação pelo meia Kai Havertz. Ainda no tempo normal, o atacante Lukaku e o meia Raphael Veiga marcaram.

O primeiro tempo teve o cenário esperado desde os minutos iniciais. O Verdão cumpriu à risca o plano de Abel Ferreira e fechou os espaços na frente de sua área. A aposta era nas transições em velocidade e, dessa forma, a equipe alviverde criou boas oportunidades com Dudu, aos 26 minutos, e Zé Rafael, aos 43. Já o Chelsea teve a sua chance mais perigosa com um chute de fora da área de Thiago Silva, aos 46 minutos.

Se o Palmeiras conseguiu segurar os ingleses antes do intervalo, na segunda etapa a missão ficou mais difícil. Isso porque, logo aos nove minutos, o Chelsea abriu o placar com Lukaku, que subiu alto para completar cruzamento de Hudson-Odoi. Contudo, a reação do Verdão veio de maneira rápida, e a equipe empatou o jogo aos 18, depois que o árbitro viu toque de mão de Thiago Silva dentro da área ao analisar o lance no VAR. Na cobrança, Raphael Veiga deslocou Mendy para igualar o placar.

Sem grandes oportunidades depois disso, o duelo foi para a prorrogação. No tempo extra, o cenário se repetiu, mas Luan voltou a ser vilão, como aconteceu em 2021, e cometeu pênalti ao cortar com a mão a finalização dentro da área aos nove minutos da segunda etapa. Na cobrança, Kai Havertz bateu com categoria para anotar o gol do primeiro título mundial do Chelsea.