Chelsea atropela Tottenham e decide Copa da Inglaterra com Liverpool

O Chelsea goleou o Tottenham por 5 a 1 no clássico londrino das semifinais da Copa da Inglaterra disputado neste domingo em Wembley, e enfrentará na decisão o Liverpool, que derrotou o Everton por 2 a 1 no sábado.

O volante brasileiro Ramires foi um dos destaques da partida, ao anotar o terceiro gol dos ‘Blues’ aos 32 do segundo tempo, ao receber um passe do espanhol Juan Mata.

Mata também deixou sua marca ao fazer o segundo aos 4, enquanto o marfinense Didier Drogba abriu o placar logo antes do intervalo, aos 43 do primeiro tempo.

O veterano Franck Lampard e o francês Florent Malouda completaram a goleada do Chelsea no fim da partida, enquanto o galês Gareth Bale fez o gol de honra do Tottenham aos 11 da etapa final.

O Liverpool também disputava um clássico local ao enfrentar o outro time da cidade, o Everton.

Os ‘Toffes’ saíram na frente com um gol do croata Nikica Jelavic aos 24 minutos do primeiro tempo, mas na etapa final o uruguaio Luiz Suárez (aos 17) e o britânico Andy Carroll (aos 42) anotaram os gols da virada dos ‘Reds’.

— Resultados de las semifinales de la Copa de Inglaterra

– Sábado:

Liverpool – Everton 2 – 1

– Domingo:

Chelsea – Tottenham 5 – 1

NOTA: A final Liverpool-Chelsea será disputada no estádio de Wembley no próximo dia 5 de maio.