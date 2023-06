Champions League feminina; saiba onde assistir Barcelona x Wolfsburg

Uma revanche marca a final da Champions League feminina, neste sábado (3), às 11h (horário de Brasília). Adversárias na semifinal do torneio da temporada passada, Barcelona e Wolfsburg se enfrentam no Philips Stadium, em Eindhoven, na Holanda. O Barça, vencedor do duelo passado, chega à sua quarta final em cinco anos. As alemãs também estão acostumadas ao peso do confronto e fazem sua sétima final na competição.

Na sala de troféus, o clube espanhol detém o título da temporada 2020/21 e os vice-campeonatos em 2018/19 e do ano passado. As duas derrotas para o Lyon, octacampeão da Champions. Do outro lado, o Wolfsburg vai em busca do tricampeonato (venceram em 2012/13 e 2013/14). As duas torcidas estão eufóricas e todos os 34 mil ingressos foram vendidos.

As duas equipes chegam com poder de fogo equilibrado para a decisão. De um lado, o Barcelona liderou seu grupo e depois venceu Roma e Chelsea nos mata-matas. O Wolfsburg passou invicto pela fase de grupos e eliminou PSG e Arsenal para chegar a Eindhoven.

Dentro de campo, a equipe catalã contará com Alexia Putellas, a atual melhor do mundo e que vem retornando, após um tempo lesionada. As meias Patri Guijarro e Aitana Bonmatí se destacaram na campanha, assim como a brasileira Geyse, que em sua primeira temporada no Barcelona, marcou quatro gols na Champions. O Wolfsburg conta com a líder Alex Popp, veterana que esteve em campo nas outras seis finais da competição. Na frente, a polonesa Ewa Pajor, artilheira do torneio com seis gols, é sinal de perigo.

A partida terá transmissão ao vivo pelo canal fechado e o streaming do DAZN. No YouTube, de graça, o jogo será transmitido pela CazéTV.