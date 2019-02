Celso Roth terá problemas para escalar o Grêmio na próxima rodada

O Grêmio deverá ter uma série de modificações para a próxima rodada do Campeonato Brasileiro, quando enfrentará o Atlético-GO, no estádio Olímpico. O técnico Celso Roth não poderá contar com Fernando e Gilberto Silva, além de correr o risco de ficar mais uma rodada sem Rochemback e Escudero.

O volante Fernando não poderá entrar em campo após ter recebido o terceiro cartão amarelo, na derrota por 3 a 1, para o Ceará, no sábado. O jogador terá que cumprir suspensão e só retornará ao time na última rodada, diante do Internacional, no Beira-Rio.

Em contrapartida, Gilberto Silva não terá mais condições de jogar o Brasileirão deste ano. O atleta sofreu uma fratura no nariz, na partida contra o Fluminense, e não poderá voltar aos gramados nesta temporada, o que configura mais um importante desfalque para o setor defensivo da equipe.

Além dos dois jogadores, Fábio Rochemback e Escudero poderão desfalcar o Grêmio por mais uma rodada no campeonato. Lesionados, os meias não atuaram na última rodada e precisarão ser reavaliados pelo departamento médico para poderem voltar a campo nesta rodada.

Em meio às baixas que sofrerá, o técnico Celso Roth poderá contar com o retorno de dois titulares para o jogo de domingo. O lateral Lúcio e o atacante Brandão cumpriram suspensão contra o Vozão e agora estão aptos para reforçarem o Tricolor gaúcho na reta final da competição.

Após ganhar a segunda-feira de folga, o elenco gremista voltará a se reapresentar na terça-feira, quando realizará um treinamento regenerativo. Na 11colocação, os gaúchos possuem 47 pontos conquistados e não têm mais nenhuma pretensão nesta temporada.