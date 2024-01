CBF decreta luto de sete dias pela morte de Zagallo; veja repercussão

O presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, decretou luto oficial de sete dias por conta da morte do ex-jogador e ex-treinador de futebol Mário Jorge Lobo Zagallo, no fim da noite desta sexta-feira, 5. O único tetracampeão mundial do esporte tinha 92 anos e o falecimento foi anunciado por seus familiares no início da madrugada deste sábado, 6.

“A CBF e o futebol brasileiro lamentam a morte de uma das suas maiores lendas, Mário Jorge Lobo Zagallo. A CBF presta solidariedade aos seus familiares e fãs neste momento de pesar pela partida deste ídolo do nosso futebol. A CBF decreta luto de sete dias em homenagem à memória do seu eterno campeão e se compromete em reverenciar o seu legado”, afirmou o chefe da Confederação Brasileira de Futebol, em declaração publicada no site da entidade.

Rodrigues lembrou ainda que, em 2022, foi inaugurada uma estátua em homenagem a Zagallo no Museu da CBF, com a presença do homenageado, e disse que “não esqueceremos da emoção que compartilhamos”.

Em razão da morte do tetracampeão (em 1958 e 1962, como jogador, e em 1970 e 1994, como treinador), a entidade também decretou um minuto de silêncio em todas as partidas da primeira rodada das Eliminatórias da Copa do Nordeste, que começa neste sábado.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva divulgou uma nota de pesar classificando Zagallo como “um dos maiores jogadores e técnicos de futebol de todos os tempos, um grande vencedor e símbolo de amor pela Seleção Brasileira e pelo Brasil”.

“O único a participar de quatro conquistas mundiais, dirigiu o maior time de futebol da história, a Seleção Brasileira de 1970. Corajoso, dedicado, apaixonado e supersticioso, Zagallo era exemplo de brasileiro que não desistia nunca. É essa lição e espírito de carinho, amor, dedicação e superação que ele deixa para todo o nosso país e para o futebol mundial. Nesse momento de despedida, minha solidariedade aos familiares de Zagallo, seus filhos e netos, aos amigos e aos milhões de admiradores”, afirmou Lula.

O ministro do Esporte, André Fufuca, também se manifestou pelas redes sociais sobre o falecimento do ex-atleta.

“Aos 92 anos, nos despedimos de uma das maiores lendas do futebol brasileiro. Mário Jorge Lobo Zagallo, o Velho Lobo, conquistou quatro títulos mundiais pela Seleção: dois como jogador (58, 62), um como treinador (70) e outro como auxiliar (94). Descanse em paz, Zagallo! Agradecemos por sua contribuição em mudar a história do nosso país e por ajudar a transformar o Brasil no país do futebol”, escreveu o ministro.

A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) lamentou a morte da “lenda do futebol” e destacou que ele foi o único tetracampeão mundial como jogador, técnico e assistente. “Condolências aos familiares e amigos do astro brasileiro”, afirmou a entidade.

O Flamengo e o Botafogo, os dois times em que Zagallo atuou como profissional entre 1951 e 1965, também renderam homenagens ao ex-jogador.

“‘Zagallo eterno’ tem 13 letras. Nos deixou um herói que moldou a história do futebol brasileiro. Mario Jorge Lobo Zagallo entra para a eternidade como um revolucionário, um pilar histórico do esporte”, declarou o clube rubro-negro.

“O Botafogo lamenta a partida de um dos seus maiores ídolos, campeão como jogador e treinador, com um currículo vitorioso e notável no esporte, uma verdadeira lenda do futebol brasileiro. Desejamos força aos familiares, amigos e fãs”, afirmou o clube da Estrela Solitária.

Ronaldinho Gaúcho lamentou a morte do colega, a quem se referiu como “mestre”. “Obrigada por tudo”, escreveu o jogador, que trabalhou ao lado de Zagallo na Copa do Mundo de 2006.

Bebeto, campeão da Copa de 1994, quando Zagallo era coordenador da seleção, declarou seu amor pelo ex-atleta. “Perdi um pai que o futebol me deu”, desbafou.

