CBF confirma lesões graves no joelho de Neymar em jogo contra Uruguai

Atualizado em 18 out 2023, 18h14 - Publicado em 18 out 2023, 17h51

Na terça-feira, 17, Neymar saiu na maca e chorando do jogo entre Brasil e Uruguai, no estádio Centenário, em Montevidéu, válido pelas Eliminatórias da Copa 2026. Nesta quarta-feira, 18, exames clínicos e de imagem confirmaram lesões graves: a ruptura do ligamento cruzado anterior e do menisco do joelho esquerdo.

A lesão do camisa 10 do Brasil aconteceu aos 44 minutos do primeiro tempo, quando o atacante sofreu uma entorse no joelho e teve que deixar o gramado numa maca. A seleção brasileira perdeu por 2 a 0 do Uruguai, encerrando uma invencibilidade de 37 jogos — a última derrota havia ocorrido em outubro de 2015, na abertura das Eliminatórias para a Copa de 2018, para o Chile, em Santiago, também por 2 a 0.

Em nota, a CBF disse que o atacante passará por procedimento cirúrgico, em data ainda a ser definida, para correção das lesões. O departamento médico da seleção brasileira, sob a supervisão do Dr. Rodrigo Lasmar, e do Al Hilal, onde o atacante joga, na Arábia Saudita, estão em contato permanente e alinhados na recuperação do atleta.

O presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, disse em nota que seguirá acompanhando todas as atualizações a respeito do estado de saúde do jogador e desejou seu rápido retorno aos campos. “O futebol brasileiro e mundial precisa de Neymar bem e recuperado, porque o futebol fica mais alegre quando ele está em campo. Neymar pode contar com a minha amizade e também com todo o apoio da entidade”, disse ele.

Confira o histórico de lesões graves de Neymar

17 de outubro de 2023

Entorse no joelho esquerdo

“(Neymar) teve uma entorse importante no joelho esquerdo, já iniciou o tratamento e é muito importante aguardarmos 24 horas. Os exames serão repetidos, de imagem também, e com isso finalizaremos o diagnóstico”, declarou o médico da seleção, Rodrigo Lasmar.

19 de fevereiro de 2023

Lesão ligamentar no tornozelo direito

No começo deste ano, Neymar torceu o tornozelo e sofreu lesão ligamentar em jogo contra o Lille, pelo Campeonato Francês. Após realizar procedimento cirúrgico, ficou fora dos gramados por mais de quatro meses.

28 de novembro de 2021

Lesão ligamentar no tornozelo esquerdo

Após deixar o gramado com dores no tornozelo, Neymar foi diagnosticado com outra lesão ligamentar. Desta vez, o atacante desfalcou o Paris Saint Germain por mais de dois meses e perdeu jogos decisivos pela Champions.

10 de fevereiro de 2021

Lesão na coxa esquerda

Às vésperas das oitavas de final da Liga dos Campeões, o brasileiro sentiu dores musculares em partida pela Copa da França, e pediu substituição. Após exames apontarem uma lesão de grau 2 no adutor da coxa esquerda, Neymar ficou fora por mais de um mês.

5 de junho de 2019

Entorse no tornozelo direito

Em amistoso disputado dias antes da estreia do Brasil na Copa América de 2019, Neymar se machucou em partida contra o Catar e foi cortado da seleção. O atacante sofreu um rompimento no ligamento do tornozelo direito e só retornou aos gramados dois meses depois.

23 de janeiro de 2019

Fratura no metatarso do pé direito

Neymar sofreu uma lesão no pé contra o Strasbourg, pela Copa do França, no começo de 2019. Exames apontaram uma fratura no quinto metatarso do pé direito, sem necessidade de cirurgia, mas que tiraram o jogador de campo por quase três meses.

25 de fevereiro de 2018

Entorse no tornozelo e fratura no metatarso do pé direito

Cerca de um ano antes, Neymar sofreu a mesma lesão no Paris Saint Germain, fez cirurgia e só voltou a jogar nas vésperas da Copa do Mundo de 2018. O clube francês comunicou que o brasileiro fraturou o quinto metatarso e uma entorse no tornozelo direito.

4 de julho de 2014

Fratura na vértebra lombar

Depois de levar do colombiano Camilo Zúñigauma uma joelhada nas costas, nas quartas de final da Copa do Mundo de 2014, Neymar sofreu uma fratura na vértebra lombar. O jogador foi cortado do Mundial e ficou dois meses sem jogar.

17 de abril de 2014

Edema no metatarso do pé esquerdo

Durante a final da Copa do Rei de 2014, contra o Real Madrid, Neymar se machucou ao fim da decisão. O atacante ficou quase um mês se recuperando da contusão no quarto metatarsiano do pé esquerdo.

16 de janeiro de 2014

Entorse no tornozelo direito

No início de sua passagem pelo Barcelona, Neymar teve que deixar o campo com lesão em partida contra o Getafe, pela Copa do Rei. O atleta sofreu uma entorse nos tendões peroneais do tornozelo direito e foi desfalque por mais de um mês.

(Com Placar)

