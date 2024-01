CBF apresenta Dorival Júnior como técnico da seleção nesta quinta

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) oficializou a contratação de Dorival Júnior como treinador da seleção brasileira masculina. A entidade máxima do esporte no país anunciou que a entrevista coletiva com o técnico será realizada na quinta-feira, 11, às 15h, no Rio de Janeiro.

Reconduzido ao comando da CBF, Ednaldo Rodrigues convidou oficialmente o treinador para dirigir a seleção brasileira no fim de semana passado. Dorival anunciou o desligamento do São Paulo ainda na tarde de domingo, 7, embora tenha se apresentado normalmente no sábado anterior. Fernando Diniz, que acumulava a função concomitantemente com o Fluminense, havia sido desligado na última sexta-feira, 5.

Dorival Júnior é o novo treinador da Seleção Brasileira Masculina. A entrevista coletiva com o técnico será realizada nesta quinta-feira (11), às 15h, na sede da CBF, no Rio de Janeiro (RJ). pic.twitter.com/7Ca1mMCXPX — CBF Futebol (@CBF_Futebol) January 10, 2024

Nos últimos dois anos, Dorival Jr. foi bicampeão da Copa do Brasil. Em 2022, no comando do Flamengo e, no ano passado, à frente do São Paulo. O clube paulistano, que fez sua reformulação de elenco com base nos pedidos do técnico, vai procurar um novo treinador no mercado. A CBF, que está envolvida em um imbróglio político, deve confirmar a permanência — ou não — de Ednaldo até fevereiro, quando termina o recesso do Supremo Tribunal Federal e a liminar que garantiu seu retorno será julgada.

Reunião com Fifa e Conmebol

Além disso, Rodrigues recebeu na segunda-feira, 8, o diretor de assuntos jurídicos da Fifa, Emílio Garcia, e o gerente jurídico da Conmebol, Rodrigo Aguirre. No encontro, Garcia afirmou que a decisão do STF evitou que o Brasil corresse sério risco de ser excluído de competições internacionais e reconheceu Ednaldo como o presidente da entidade.

“A Fifa veio aqui para poder garantir a independência da CBF e o cumprimento dos estatutos da Fifa e da Conmebol. Ficamos aliviados com a decisão do STF que restaura a presidência da CBF a Ednaldo, estamos contentes que voltamos à situação original”, disse Garcia.