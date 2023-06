Castro aceita proposta e vai treinar equipe de CR7

A previsão se confirmou. A generosa proposta do Al Nassr foi aceita pelo técnico português Luís Castro, que deverá fazer nesta quinta-feira (29), às 21h, sua última partida no comando do Botafogo, em duelo contra o Magallanes-VEN, pelo encerramento da fase de grupos da Copa Sul-Americana.

O técnico ainda não confirmou oficialmente e o clube carioca negou, em suas redes sociais, que tenha recebido a resposta de Castro, mas segundo apuração do GE, o acerto foi feito. A proposta envolve altas cifras. O clube árabe ofereceu um contrato de dois anos, pagando R$29 milhões por temporada. A equipe, que pediu ao craque Cristiano Ronaldo, sua maior estrela, para ligar e convencer o conterrâneo, também colocou no pacote uma mansão avaliada em R$ 13 milhões, que será de Castro, caso ele cumpra os dois anos de contrato.

Com relação às notícias que estão sendo veiculadas na imprensa referente ao técnico Luis Castro, o Botafogo informa que o treinador possui contrato ativo até março de 2024. O Clube não recebeu qualquer comunicado de saída por parte do técnico ou qualquer documento de outra… pic.twitter.com/X1LjR4JctZ — Botafogo F.R. (@Botafogo) June 29, 2023

No clube alvinegro desde abril do ano passado, o português comandou o Fogão em 81 partidas, conquistando 44 vitórias, 14 empates e 23 derrotas. A equipe é ainda a líder do Campeonato Brasileiro, com sete pontos sobre o vice, Grêmio.

Para o lugar de Castro, os dirigentes do time procuram outro português, Bruno Lage. O jovem técnico já passou pelo Benfica, pelo próprio futebol árabe (Al Ahli) e treinou o Wolverhampton, na Premier League. Há algumas semanas, foi alvo do Atlético-MG, que acabou fechando com Luiz Felipe Scolari. Outro que tem seu nome ventilado é o próprio auxiliar de Castro, Vitor Severino. Entre os brasileiros, o nome mais falado é o de Rogério Ceni.