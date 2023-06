Campeonato Brasileiro Feminino com 100% sotaque paulista na semifinal

O Campeão Brasileiro Feminino de 2023 será paulista. Isso ficou definido após a vitória do atual bicampeão Corinthians, sobre o Cruzeiro, por 4 a 2, na partida de volta das quartas de final, na última segunda-feira (26). Agora, as meninas do Timão vão enfrentar o Santos. Na outra decisão, São Paulo vai jogar com a Ferroviária.

Os jogos da semi, no entanto, só serão disputados em agosto, após a Copa do Mundo de Futebol Feminino, que vai ocorrer na Austrália e Nova Zelândia, que vai ocorrer entre os dia 20 de julho e 20 de agosto.

Após vencer o primeiro duelo das quartas por 2 a 1, fora de casa, as “Brabas” do Corinthians não deram chances às adversárias dentro da Arena Neo Quimica. Com gols de Jheniffer, Vic Albuquerque, Duda Sampaio e Tamires, o Corinthians fez 4 a 2 e sacramentou a classificação, em busca do tri. Isa Fernandes e Byanca Brasil fizeram os gols do time mineiro.

Quem surpreendeu foram as jogadoras do São Paulo. Classificada em 7º lugar para o mata-mata, a equipe tricolor venceu o Palmeiras (2º na primeira fase), por 3 a 1, de virada, em pleno Allianz Parque, no último domingo (25). Rafa Mineira, Ana Alice e Micaelly fizeram os gols são-paulinos. Amanda Gutierres fez o do Verdão. Como a primeira partida havia terminado 1 a 1, as tricolores avançaram.

Terceira colocada na primeira fase, a Ferroviária não deu chances ao Internacional, atual vice-campeão Brasileiro e que havia avançado em sexto. No sul, as jogadoras da Ferrinha já havia vencido por 1 a 0. No último domingo, em Araraquara, Aline Gomes, Suzane Pires e Cuesta fizeram os gols do 3 a 0 da classificação.

No que prometia ser a disputa mais equilibrada, entre Santos (4º na primeira fase) e Flamengo (5º), as Sereias da Vila dominaram as rubro-negras. No Rio de Janeiro, venceram por 3 a 1. E na Vila Belmiro, também no domingo (25), golearam por 4 a 1, gols de Ketlen (2), Bia Menezes e Camila Martins. Leidiane descontou. Após a eliminação do Brasileiro, o Flamengo anunciou a saída do técnico português Luis Andrade.

Os mandos de campos e os horários dos jogos da semifinal ainda não foram definidos pela CBF, que deve divulgá-los em breve.