Brasileiro campeão mundial de atletismo prepara retorno às pistas

O principal representante do Brasil no atletismo vai voltar às pistas. Campeão Mundial dos 400 metros com barreiras e medalhista de bronze nos Jogos de Tóquio, Alison dos Santos, o Piu, que passou por uma cirurgia em fevereiro deste ano, retornará no próximo dia 21 de julho, simplesmente na etapa de Mônaco da Diamond League, uma das principais competições do circuito mundial de atletismo.

A afirmação foi feita pela agente do atleta, Valentina Fedjuschina, em entrevista ao site VG, da Noruega, em notícia confirmada pelo GE. Segundo ela, o brasileiro, que teve que retirar parte do menisco do joelho direito, está bem fisicamente após quatro meses afastado das competições. A agente aproveitou para diminuir a pressão sobre o atleta de 22 anos, ao afirmar que o foco de Piu é o Mundial de Atletismo, que será disputado em Budapeste, capital da Hungria, entre os dias 19 a 27 de agosto.

“Alison vai disputar a Diamond League em Mônaco, no dia 21 de julho. Ele está em perfeita forma. O principal objetivo é o Campeonato Mundial, em agosto”, afirmou Fedjuschina.

No principado, Piu vai encontrar seu maior rival, o norueguês Karsten Warholm, campeão olímpico em Tóquio, mas que passou parte do ano passado também se recuperando de lesão. A expectativa para a volta do brasileiro é grande. Ainda muito jovem, Alison teve um ano de 2022 praticamente perfeito. Além de vencer o Mundial em Eugene, nos EUA, ganhou a Diamond League, ao vencer todas as sete provas.