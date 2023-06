Brasil terá apenas um representante no Draft 2023 da NBA

No próximo dia 22, uma quinta-feira, o mundo do Basquete estará de olho no Draft da NBA. E nesta edição do recrutamento de novos jogadores para a principal liga de basquete do mundo, que tem como principal expectativa a ida do francês Victor Wembanyama para o San Antonio Spurs, o Brasil terá apenas um representante, o ala Márcio Henrique Santos.

Aos 20 anos, mas desde os 15 no time profissional do Sesi Franca, bicampeão da NBB, o ala, junto aos seus representantes, traça um planejamento para chamar atenção de alguma franquia da NBA. Em 2022, se destacou no Global Jam, um torneio sub-23 vencido pelo Brasil, que derrotou os Estados Unidos, no Canadá. Além disso, o jogador de 2,04 metros também já passou por períodos de treinamento nos EUA, em academias especializadas na formação de atletas para a liga. Nesta temporada pelo Franca, que venceu o São Paulo na final do Nacional, Márcio obteve médias de 8,8 pontos e 4,5 rebotes em 19,1 minutos em quadra.

Outro ponto fundamental para buscar um lugar ao sol na NBA foi a parceria entre seus agentes com a Klutch Sports, uma das principais agências esportivas dos EUA, que tem entre seus clientes, Lebron James, Draymond Green, Trae Young, entre outros.

Após a desistência de dois jogadores, o ala Daniel Onwenu, do Corinthians, e o ala-pivô Tristan da Silva, que joga no College norte-americano, Santos será o único brasileiro entre os 46 atletas estrangeiros, diante dos 194 atletas dos EUA. O Draft oferecerá apenas 60 vagas nas 30 franquias da NBA.

Para quem quiser assistir, o evento acontecerá no ginásio Barclays Center, do Brooklyn Nets, no dia 22 de junho, e será transmitido a partir das 21h (horário de Brasília), pelo canal fechado ESPN 2 ou no streaming Star +.