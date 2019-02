Brasil perde para Itália no vôlei e se distancia do título e da vaga olímpica

O Brasil perdeu na madrugada deste sábado para a Itália por 3 sets a 0 na Copa do Mundo de vôlei feminino, com parciais de 25-23, 25-16 e 25-22. Com esse resultado, ficou distante do título no Japão – e também da vaga antecipada para os Jogos Olímpicos de Londres.

Com seu segundo revés no torneio, as atuais campeãs olímpicas se mantiveram na quinta colocação, com 12 pontos, quatro a menos que a China, terceira colocada. Somente as três melhores equipes da Copa do Mundo, disputada no sistema de pontos corridos, garantem vaga nos Jogos Olímpicos de Londres, em 2012. Única invicta no torneio, a Itália lidera a tabela, com 20 pontos.

Com o revés na Copa do Mundo, o Brasil terá uma nova chance de conquistar a vaga no Pré-Olímpico que será disputado em maio de 2012.

A próxima partida do Brasil será neste domingo, contra o Japão. A equipe comandada pelo técnico José Roberto Guimarães ainda enfrenta os times da Argentina, República Dominicana e Argélia.

Argentina e República Dominica conseguiram importantes vitórias contra Quênia e Alemanha, respectivamente. As sul-americanas venceram as africanas por 3 a 0, enquanto as caribenhas bateram as europeias por 3 a 2.

Confira todos os resultados deste sábado na Copa do Mundo de Vôlei feminino

Itália 3 x 0 Brasil (25-23, 25-16, 25-22)

China 3 x 1 Sérvia (21-25, 25-19, 25-23, 25-23)

Japão 3 x 0 Coreia do Sul (25-21, 25-18, 25-17)

República Dominicana 3 x 2 Alemanha (30-28, 22-25, 25-14, 18-25, 15-12)

Argentina 3 x 0 Quênia (26-24, 25-13, 25-16)

Estados Unidos 3 x 0 Argélia (25-12, 25-12, 25-9)