Brasil divulga escalação contra a Noruega

A seleção brasileira divulgou a escalação para a partida contra a Noruega neste domingo, 5, às 17h, pela Copa do Mundo de 2026. O jogo será disputado no Estádio de Nova York e Nova Jersey, nos Estados Unidos.

A partida é válida pelas oitavas de final e em caso de empate no tempo regulamentar, haverá prorrogação e, se necessário, disputa por pênaltis.

Escalação do Brasil

Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães e Martinelli; Rayan, Matheus Cunha e Vini Jr. Técnico: Carlo Ancelotti.

Como assistir ao jogo entre Brasil e Noruega hoje?

As seleções se enfrentam neste domingo, 5, às 17h (horário de Brasília), pelas oitavas de final da Copa do Mundo 2026, no estádio de Nova York e Nova Jersey, nos Estados Unidos. A partida terá transmissão da Globo, SBT, Sportv, N Sports, GE TV (Globoplay) e CazéTV. Veja as escalações.

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Tabus

Além de nunca ter vencido a Noruega, em quatro partidas disputadas, a seleção brasileira também tem uma amarga lembrança do dia 5 de julho – quando foi eliminada da Copa do Mundo, mesmo sendo considerada favorita ao título.

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