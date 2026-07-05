Brasil x Noruega na Copa: onde assistir, horário e escalações
Seleção entra em campo hoje em busca de uma vaga nas quartas de final do Mundial. Saiba como assistir à transmissão ao vivo
O Brasil enfrenta a Noruega neste domingo, 5, às 17h (horário de Brasília), em partida válida pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, no estádio de Nova York e Nova Jersey, nos Estados Unidos.
A seleção comandada por Carlo Ancelotti chega ao confronto depois de uma classificação dramática diante do Japão, com uma vitória por 2 a 1, decidida por Gabriel Martinelli nos acréscimos. A principal dúvida na escalação é sobre quem será o substituto de Lucas Paquetá, que saiu lesionado na última partida. Danilo Santos, do Botafogo, é o provável substituto. Outra opção da comissão técnica pode ser recuar o Matheus Cunha para o meio campo e colocar o Endrick no ataque.
Do outro lado, a Noruega avançou ao derrotar a Costa do Marfim por 2 a 1, com Erling Haaland marcando o gol da classificação aos 41 minutos do segundo tempo. O centroavante chegou a cinco gols na competição e representa a principal ameaça à defesa brasileira, acompanhado pelo meia Martin Ødegaard e pelos atacantes Alexander Sørloth e Antonio Nusa.
Em caso de empate no tempo regulamentar, haverá prorrogação e, se necessário, disputa por pênaltis.
Como assistir ao jogo entre Brasil e Noruega hoje?
Brasil e Noruega vão se enfrentar neste domingo, 5, às 17h (horário de Brasília), em partida válida pelas oitavas de final da Copa do Mundo 2026, no estádio de Nova York e Nova Jersey, nos Estados Unidos. A partida terá transmissão da TV Globo, do SBT, do Sportv, da N Sports, da ge tv (no Globoplay) e da CazéTV.
Prováveis escalações:
Brasil: Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães e Danilo Santos (Endrick); Rayan, Matheus Cunha e Vinícius Júnior. Técnico: Carlo Ancelotti.
Noruega: Nyland; Pedersen, Ajer, Heggem e Møller Wolfe; Ødegaard, Sander Berge e Patrick Berg; Sørloth, Haaland e Antonio Nusa. Técnico: Ståle Solbakken.
Odds para Brasil x Noruega:
Resultado final
Betano: Brasil (1.90) – Empate (3.60) – Noruega (4.00)
Bet365: Brasil (1.83) – Empate (3.70) – Noruega (4.20)
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