Noruega: a seleção que o Brasil nunca venceu
Seleções se enfrentam nesse domingo, 5, às 17h, pelas oitavas de final da Copa do Mundo
A seleção brasileira vai tentar quebrar um tabu neste domingo, 5, quando entrar em campo contra a Noruega, às 17h, pelas oitavas de final da Copa do Mundo.
Foram quatro partidas em 38 anos e nenhuma vitória do Brasil. Além de dois empates, uma goleada e uma indigesta vitória norueguesa no Mundial de 1998.
Caberá a Vinícius Jr. e seus companheiros fazerem o que outras gerações de craques como Romário e Ronaldo não conseguiram. Veja onde assistir a partida e as possíveis escalações.
Jogos entre Brasil x Noruega
1988 – Amistoso – Noruega 1×1 Brasil
1997 – Amistoso – Noruega 4×2 Brasil
1998 – Copa do Mundo – Noruega 2×1 Brasil
2006 – Amistoso – Noruega 1×1 Brasil
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