Esta era a seleção brasileira que perdeu para a Noruega na Copa de 1998
Países se reencontram no próximo domingo, 5, às 17h, pelas oitavas do Mundial de 2026
O Brasil tem más lembranças da Copa do Mundo de 1998. Então campeã e futura vice, a seleção perdeu por 2 a 1 para a Noruega na terceira rodada da fase de grupos – mas manteve a liderança, seguida pela rival do próximo domingo, 5, às 17h.
O Grupo A também tinha coincidências com o de 2026. Na primeira rodada, o Brasil venceu a Escócia por 2 a 1 e no jogo seguinte fez 3 a 0 na seleção de Marrocos.
Antes de perder a final para a França, a canarinha ainda passou por Chile nas oitavas, Dinamarca nas quartas e Holanda nas semis.
A seleção brasileira que enfrentou a Noruega em 1998 foi comandada por Mário Jorge Lobo Zagallo e escalada com: Taffarel, Cafu, Junior Baiano, Gonçalves, Roberto Carlos, Dunga, Leonardo, Rivaldo, Denílson, Bebeto e Ronaldo Fenômeno.
Na história, Brasil e Noruega se enfrentaram quatro vezes, duas em Copas do Mundo e duas em amistosos. O retrospecto é favorável aos europeus, com duas vitórias da Noruega e dois empates.
EM UM SÓ LUGAR