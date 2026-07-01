Esta era a seleção brasileira que perdeu para a Noruega na Copa de 1998

O Brasil tem más lembranças da Copa do Mundo de 1998. Então campeã e futura vice, a seleção perdeu por 2 a 1 para a Noruega na terceira rodada da fase de grupos – mas manteve a liderança, seguida pela rival do próximo domingo, 5, às 17h.

O Grupo A também tinha coincidências com o de 2026. Na primeira rodada, o Brasil venceu a Escócia por 2 a 1 e no jogo seguinte fez 3 a 0 na seleção de Marrocos.

Antes de perder a final para a França, a canarinha ainda passou por Chile nas oitavas, Dinamarca nas quartas e Holanda nas semis.

A seleção brasileira que enfrentou a Noruega em 1998 foi comandada por Mário Jorge Lobo Zagallo e escalada com: Taffarel, Cafu, Junior Baiano, Gonçalves, Roberto Carlos, Dunga, Leonardo, Rivaldo, Denílson, Bebeto e Ronaldo Fenômeno.

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Na história, Brasil e Noruega se enfrentaram quatro vezes, duas em Copas do Mundo e duas em amistosos. O retrospecto é favorável aos europeus, com duas vitórias da Noruega e dois empates.

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