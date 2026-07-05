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Esporte

O dia 5 de julho para a seleção brasileira em Copas

Brasil vai jogar nesta data pela quinta vez em sua história; a segunda em Mundiais

Por Ígor Resende 5 jul 2026, 10h03 | Atualizado em 5 jul 2026, 10h04
Zico do Brasil e Gentile da Itália, durante jogo entre Brasil e Itália, válido pela Copa do Mundo de 1982
Zico do Brasil e Gentile da Itália, durante jogo na Copa do Mundo de 1982 (J.B Scalco/Dedoc)
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O dia 5 de julho para a seleção brasileira em Copas Priorize VEJA no Google

A seleção brasileira terá que quebrar uma série de tabus para chegar às quartas de final da Copa do Mundo de 2026. Além de tentar a primeira vitória da história contra a Noruega, às 17h, o Brasil tem uma amarga lembrança do dia 5 de julho.

Foi nesta data, no Mundial de 1982, que o icônica equipe de Telê Santana – considerada a melhor seleção que nunca venceu a Copa – foi eliminada pela Itália ao perder por 3 a 2 na segunda fase.

“Apesar do revés e da desclassificação, este selecionado brasileiro é inesquecível para o futebol mundial. Dificilmente uma outra equipe terá um meio de campo formado tantos craques ao nível de Toninho Cerezo, Sócrates, Falcão e Zico”, disse a CBF em nota publicada neste domingo, 5.

Paquetá no 5 de julho

A última vez que o Brasil jogou nesta data foi em 2021. Lucas Paquetá, que se lesionou contra o Japão, foi o autor do gol da vitória sobre o Peru na semifinal da Copa América.

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A seleção também ganhou jogou outras duas partidas nesta data: contra a Escócia, em 1972, e contra a seleção da Bahia, em 1979.

Jogos do Brasil no dia 5 de julho

1972 – Brasil 1×0 Escócia – Taça Independência

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1979 – Brasil 1×1 Seleção da Bahia – Amistoso
1982 – Itália 3×2 Brasil – Copa do Mundo
2021 – Brasil 1×0 Peru – Copa América

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TAGS:
Copa do Mundo 2026
Noruega
Seleção Brasileira de Futebol
Seleção de Futebol da Itália
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