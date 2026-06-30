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Esporte

Lesão de Paquetá: CBF atualiza condição do jogador substituído contra o Japão

Meio-campista saiu no intervalo com dores na coxa; Endrick entrou no seu lugar

Por Natalia Tiemi Hanada Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 30 jun 2026, 13h42 | Atualizado em 30 jun 2026, 13h53
Três jogadores de futebol brasileiros, dois com coletes rosa sobre a camisa amarela e um sem camisa, caminham no campo verde. Um quarto homem, de uniforme verde, os acompanha.
Endrick e Neymar ajudaram Paquetá na saída para o intervalo (Alex Slitz/Getty Images)
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Lesão de Paquetá: CBF atualiza condição do jogador substituído contra o Japão Priorize VEJA no Google

Lucas Paquetá sofreu uma lesão muscular na região posterior esquerda na vitória brasileira sobre o Japão na fase de 16 avos de final. A CBF confirmou a lesão nesta terça, 30, após o jogador realizar exames de imagem. 

O meio-campista foi titular para enfrentar os japoneses, mas foi substituído na volta do intervalo. Ainda no final do primeiro tempo, levou a mão a coxa, foi atendido pelos médicos da seleção e foi ajudado pelos companheiros na volta para o vestiário. Endrick entrou no seu lugar no segundo tempo.

Paquetá se junta a Raphinha, com uma lesão muscular na região posterior da coxa direita, que deixou o campo na vitória brasileira sobre a Escócia. O atacante do Barcelona ficou na base da seleção brasileira em Nova Jersey, se recuperando enquanto os companheiros viajaram para o jogo contra o Japão, em Houston. A CBF não informou o tempo de recuperação de ambos jogadores.

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A substituição direta de Paquetá no jogo foi Endrick, mas Matheus Cunha foi quem passou a atuar mais pelo meio-campo. Gabriel Martinelli, autor do gol da vitória brasileira, entrou no lugar do camisa 9 no segundo tempo, e também fez a função de atacante mais recuado no esquema de 4-2-4 do técnico Carlo Ancelotti. Outra opção para assumir a posição é o volante Danilo Santos, do Botafogo, que também pisa na área para ajudar no setor ofensivo.

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Confira o comunicado da CBF:

O atleta Lucas Paquetá passou, nesta terça-feira, por exame de imagem que confirmou lesão muscular na região posterior da coxa esquerda. O jogador seguirá um protocolo de tratamento intensivo, acompanhado pela equipe médica da Seleção Brasileira, visando sua recuperação e retorno às atividades no menor tempo possível.

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