Lesão de Paquetá: CBF atualiza condição do jogador substituído contra o Japão

Ler Resumo





Lucas Paquetá sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda, confirmada pela CBF após exames pós-vitória contra o Japão. O meia, que sentiu incômodo e foi substituído no intervalo, junta-se a Raphinha no departamento médico da Seleção. Entenda os detalhes e o comunicado oficial sobre a recuperação dos atletas.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

Lucas Paquetá sofreu uma lesão muscular na região posterior esquerda na vitória brasileira sobre o Japão na fase de 16 avos de final. A CBF confirmou a lesão nesta terça, 30, após o jogador realizar exames de imagem.

O meio-campista foi titular para enfrentar os japoneses, mas foi substituído na volta do intervalo. Ainda no final do primeiro tempo, levou a mão a coxa, foi atendido pelos médicos da seleção e foi ajudado pelos companheiros na volta para o vestiário. Endrick entrou no seu lugar no segundo tempo.

Paquetá se junta a Raphinha, com uma lesão muscular na região posterior da coxa direita, que deixou o campo na vitória brasileira sobre a Escócia. O atacante do Barcelona ficou na base da seleção brasileira em Nova Jersey, se recuperando enquanto os companheiros viajaram para o jogo contra o Japão, em Houston. A CBF não informou o tempo de recuperação de ambos jogadores.

Continua após a publicidade

A substituição direta de Paquetá no jogo foi Endrick, mas Matheus Cunha foi quem passou a atuar mais pelo meio-campo. Gabriel Martinelli, autor do gol da vitória brasileira, entrou no lugar do camisa 9 no segundo tempo, e também fez a função de atacante mais recuado no esquema de 4-2-4 do técnico Carlo Ancelotti. Outra opção para assumir a posição é o volante Danilo Santos, do Botafogo, que também pisa na área para ajudar no setor ofensivo.

Continua após a publicidade

Confira o comunicado da CBF:

“O atleta Lucas Paquetá passou, nesta terça-feira, por exame de imagem que confirmou lesão muscular na região posterior da coxa esquerda. O jogador seguirá um protocolo de tratamento intensivo, acompanhado pela equipe médica da Seleção Brasileira, visando sua recuperação e retorno às atividades no menor tempo possível.”

Publicidade