Botafogo vence Palmeiras e lidera com folga; veja a rodada do Brasileiro

O Brasileirão ainda está no primeiro turno, mas o Botafogo mostra cada vez mais que é um dos favoritos ao título, que não ganha desde 1995. No último domingo, em confronto direto com o Palmeiras, segundo colocado e atual campeão nacional, o time carioca venceu por 1 a 0, gol do artilheiro Tiquinho Soares, e se isolou ainda mais na ponta da tabela, com 30 pontos ganhos. Com a segunda derrota seguida no torneio, o Verdão caiu para o quarto lugar, com 22.

Quem se aproveitou foi o Grêmio, que goleou o lanterna Coritiba por 5 a 1 e assumiu a segunda colocação, com 23 pontos. O Flamengo, após ser atropelado pelo Red Bul Bragantino na rodada anterior, se recuperou. Ao vencer o combalido Santos por 3 a 2, reocupou o 3º posto, com 22 pontos, mas com uma vitória a mais que o Palmeiras.

No Allianz Parque, o clima era de decisão. Reencontrar a vitória, após o surpreendente revés para o Bahia, deixaria o Palmeiras ainda perto do Botafogo, na briga pela liderança. Porém, pela segunda vez consecutiva, faltou efetividade ao time de Abel Ferreira. Exatamente o que não faltou a equipe do conterrâneo de Abel, o português Luis Castro. O Fogão segurou bem a pressão do rival, além de contar com a sorte, já que o Palmeiras perdeu um pênalti com Raphael Veiga. E nas poucas vezes em que foi ao ataque, causou muito perigo. Em uma delas, marcou, em boa jogada do camisa nove, Tiquinho Soares, que fez o 10º gol no Brasileiro. Além de cair na tabela, o Verdão perdeu a primeira em casa no ano, acabando uma invencibilidade de 33 partidas.

Em Porto Alegre, o Grêmio, em meio à polêmica sobre a condição física do atacante Luis Suárez, atropelou o Coritiba, por 5 a 1, gols de Cristaldo, Villasanti, Bitello, Suárez e André Henrique. Embalado pela quarta vitória em cinco jogos, a equipe gaúcha saltou para a vice-liderança, sete pontos atrás do Botafogo. O Coxa, que fez o de honra com Alef Manga, segue em último lugar, sem uma vitória sequer e rumando firme para a Série B.

Em fase ruim também está o Santos, que recebeu o Flamengo com a Vila Belmiro sem torcida, devido a punição do STJD aos sinalizadores lançados pela torcida no campo, na rodada anterior, diante do Corinthians. Contra os Rubro-negros, esteve mais aguerrido do que na derrota para o Timão, mesmo assim não impediu um novo tropeço em casa. Com gols de Cebolinha, Éverton Ribeiro e Pulgar, o Flamengo venceu por 3 a 2. O Santos marcou com Mendoza e Rodrigo Fernández. A vitória fez o time carioca alcançar o terceiro posto, com 22 pontos. O Peixe, que não vence des 14 de maio, está na 13ª posição, com 13 pontos.

Assim como o rival Grêmio, o Internacional também vem embalado no Brasileiro. Em recuperação, a equipe colorada venceu as últimas três partidas. Nesta rodada, a vítima foi o América-MG, derrotado por 2 a 1, em Minas Gerais. Com mais três pontos, a equipe chegou aos 20, no G6. O Coelho é 18º colocado, com oito pontos.

A décima segunda rodada será encerrada nesta segunda-feira (26), em duelo da parte baixa da tabela. O Vasco, penúltimo, recebe o Cuiabá (16º), em São Januário, às 21h.

Continua após a publicidade

Demais resultados da rodada

Athletico-PR 1 x 0 Corinthians

Fluminense 2 x 1 Bahia

Fortaleza 2 x 1 Atlético-MG

Cruzeiro 1 x 0 São Paulo

Bragantino 2 x 0 Goiás