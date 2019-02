Botafogo terá resposta de Seedorf na próxima semana

Na próxima semana chegará ao fim, com desfecho favorável ou não para o Botafogo, a novela envolvendo a contratação do meia holandês Seedorf, que se desligou do Milan e procura um novo clube. Com propostas do futebol dos Estados Unidos, do Canadá e da China, o atleta está na Polônia para comentar a Eurocopa, que começou nesta sexta-feira. Existe um grande otimismo entre os dirigentes botafoguenses, embora o assunto seja tratado com bastante cautela em General Severiano por determinação do presidente Maurício Assumpção.

Na manhã de quinta-feira a representante de Seedorf, a norte-americana Deborah Martin, esteve reunida com o staff botafoguense e as bases salariais, assim como a confecção do contrato foram resolvidos, em um forte indício de que o jogador poderá mesmo ser anunciado em breve. À noite ela esteve no camarote do presidente no Engenhão para acompanhar a partida contra o Cruzeiro, evidenciando o bom relacionamento.

Apesar de propostas milionárias de outros países, Seedorf orientou a sua representante a tratar muito bem da negociação com o Botafogo, pois sua esposa mora no Rio de Janeiro, onde o craque holandês tem um apartamento montado em área nobre da cidade. A pressão familiar tem sido grande para o apoiador se mudar rapidamente para o Brasil e o Glorioso tem usado isso a seu favor.

Desde o ano passado o Botafogo vem tentando a contratação de Seedorf, que em 2011 optou por prorrogar o vínculo com o Milan por mais uma temporada, algo que não aconteceu dessa vez. O jogador, caso aceite as condições do Glorioso, vai receber parte de seus salários de parceiros ligados ao clube carioca e que estão auxiliando na contratação do reforço.

Caso o desfecho da novela seja desfavorável, Maurício Assumpção diz já ter um outro nome de impacto que será procurado para atrair a atenção dos torcedores e motivar a presença de público em jogos do Campeonato Brasileiro. Além desse jogador o clube ainda procura um zagueiro, um lateral esquerdo e um atacante para compor o seu elenco.