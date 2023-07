Botafogo dispara no Brasileiro; Acompanhe os resultados da 14ª rodada

Em mais uma partida fora de casa contra um rival direto pelo título, o Botafogo superou a torcida e a pressão do adversário para sair de campo com a vitória. Se o Palmeiras foi a vítima na 12ª rodada, dessa vez, na 14ª, o Grêmio é que sentiu a força da equipe alvinegra, que venceu por 2 a 0 e é o líder do Campeonato Brasileiro com 36 pontos, 10 de vantagem sobre o vice colocado, o Flamengo, que empatou com o Palmeiras fora de casa, por 1 a 1.

No último domingo (9), na Arena Grêmio, o Fogão, ainda sem o técnico português Bruno Lage, contratado na última sexta-feira (7), mas com o interino Cláudio Caçapa mantendo o time em alto rendimento, segurou uma forte pressão dos donos da casa, que tiveram oportunidades de muito perigo. Se o Tricolor gaúcho tinha Luis Suárez no ataque, os cariocas contaram com Lucas Perri em excelente noite. O goleiro fez importantes defesas e ainda contou com a sorte, quando o uruguaio ia marcar um golaço de cobertura, mas a bola beijou a trave antes de sair. Na reta final, em dois contra-ataques, o Fogão matou o jogo. Aos 35 minutos, Eduardo bateu de primeira, após cruzamento de Di Plácido, para abrir o placar. Sete minutos depois, Segovia encontrou Carlos Alberto no meio da área, que fechou o placar em 2 a 0. O Grêmio caiu para terceiro, com os mesmos 26 pontos do Flamengo, mas menor saldo de gols.

No dia anterior, o time rubro-negro não venceu, mas conseguiu um bom resultado no Allianz Parque, em dura disputa com o Palmeiras, que dentro de casa, passou o primeiro tempo com o domínio das ações. Tanto que o atacante Dudu abriu o placar, aos 23 minutos. Graças ao goleiro Matheus Cunha, o Alviverde não ampliou o placar. Mas na segunda etapa, o técnico flamenguista Jorge Sampaoli fez alterações que mudaram o rumo do duelo. Em especial, com as entradas dos meias titulares Everton Ribeiro e Arrascaeta, que deram opções para os avanços ofensivos dos visitantes. Com domínio do meio-campo, o Flamengo criou chances e marcou. Aos 36 minutos, em jogada da dupla e aproveitando vacilo na marcação de Gabriel Menino, Arrascaeta fez de cabeça, para empatar. O resultado recolocou o Fla na vice-liderança, com 26 pontos. O Palmeiras, sem vencer no Brasileiro há quatro partidas, caiu para a quinta posição, com 24.

O jogo entre Palmeiras e Flamengo chegou a ser parado duas vezes, ainda no primeiro tempo, devido ao cheiro de gás de pimenta no campo, proveniente das ruas próximas à arena, onde policiais usaram o material para conter brigas entre torcedores. O episódio, nas imediações do estádio palmeirense, causou a morte de uma jovem de 23 anos morreu. Gabriela Anelli foi atingida por uma garrafa e estava internada na Santa Casa, região central de São Paulo, em estado grave.

Quem assumiu o quarto lugar foi o Fluminense, que venceu o Internacional, no Maracanã, por 2 a 0, no último domingo (9). Momentos antes do apito inicial, os torcedores do Flu não pouparam o técnico Fernando Diniz, que se tornou comandante interino da seleção brasileira. Com uma sonora vaia, ao menos parte da torcida tricolor se mostrou contrariada com a decisão de Diniz em dividir seu tempo entre a equipe e o cargo na CBF. Mas quando o jogo começou, os comandados de Diniz, ao menos, pareciam mais dedicados que nas últimas partidas. Com um futebol mais parecido com o que apresentou no início do ano e consagrado no título estadual, o Fluminense marcou duas vezes ainda no primeiro tempo, com Cano, aos 25 e Martinelli, aos 40 minutos, dando números finais ao duelo. O resultado acabou com a invencibilidade de 10 partidas do clube gaúcho, que fechou a rodada em 10º lugar, com 21 pontos. Com 24 pontos, o time das Laranjeiras leva vantagem no número de vitórias que Palmeiras (5º) e Bragantino (6º), que têm a mesma pontuação.

Outros resultados da 14ª rodada

Cuiabá 1 x 1 Bahia

Vasco 0 x 1 Cruzeiro

Atlético-MG 0 x 1 Corinthians

Coritiba 3 x 1 América-MG

Bragantino 0 x 0 São Paulo

Fortaleza 1 x 0 Athletico-PR