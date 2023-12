Bernardinho volta ao comando da seleção brasileira de vôlei masculino

A Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) anunciou na noite de quarta-feira, 27, que Bernardinho vai voltar ao comando da seleção brasileira masculina. Coordenador técnico das equipes masculinas do Brasil desde setembro, ele vai comandar a equipe até os Jogos Olímpicos de Paris 2024.

O técnico anterior, Renan dal Zotto, deixou a posição em outubro, após a vitória do Brasil sobre a Itália no Pré-Olímpico, no Maracanãzinho, que carimbou a participação nas Olimpíadas. “É hora de dar uma pausa”, disse o técnico na ocasião. “Decisão familiar, vou me afastar da seleção brasileira, mas não do vôlei. Uma orientação médica também por tudo o que passei em 2021.”

Esta será a sétima vez em que Bernardinho comanda o Brasil em uma edição de Jogos Olímpicos. Pela seleção masculina ele conquistou dois ouros (Atenas 2004 e Rio 2016) e duas pratas (Pequim 2008 e Londres 2012). Com a equipe feminina ele alcançou dois bronzes (Atlanta 1996 e Sydney 2000). Além disso, como jogador ele garantiu uma prata (Los Angeles 1984) para o Brasil.

Bernardinho aceitou o convite da CBV e assume o comando da seleção masculina adulta até os Jogos Olímpicos de 2024.

“Voltei para contribuir. A decisão do Renan [Dal Zotto, de deixar a seleção] foi uma grande surpresa, mas respeito muito sua iniciativa de cuidar da saúde e da família. Ele fez um trabalho muito bom e deixa a seleção classificada para os Jogos Olímpicos”, declarou Bernardinho, que continuará no comando da equipe do Sesc Flamengo na Superliga Feminina de Vôlei.

O que diz a CBV?

“Bernardinho tem seu nome escrito na história do esporte mundial, é uma felicidade para o vôlei brasileiro contar com um profissional com esse talento e histórico. Ele já estava atuando como coordenador técnico das equipes masculinas adultas e de base, em um trabalho integrado que visa os Jogos Olímpicos de 2024, 2028 e 2032. Esse projeto continua e, neste momento, nada mais natural do que ele assumir o comando da seleção adulta. Fizemos o convite e ele aceitou o desafio de acumular os dois cargos até o fim deste ciclo olímpico”, declarou o presidente da CBV, Radamés Lattari.

