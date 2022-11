Bélgica sofre, mas vence o Canadá com pênalti defendido por Courtois

A Bélgica estreou com vitória na Copa do Mundo do Catar. Nesta quarta-feira, 23, a seleção europeia superou 0 Canadá por 1 a 0, no estádio Ahmad bin Ali, resistindo a intensa pressão dos rivais durante quase toda a partida e com o brilho decisivo de seu goleiro Thibaut Courtois – eleito o melhor do mundo na posição. O camisa 1 defendeu um pênalti batido por Alphonso Davies e fez outras intervenções cruciais.

Com os três pontos conquistados, os belgas lideram a chave, que também conta com Croácia e Marrocos, times que empataram sem gols mais cedo. As equipes voltam a campo no domingo, 27: os belgas pegam os marroquinos às 10h (de Brasília), enquanto os canadenses duelam com os croatas às 13h.

Assim que o jogo começou, o Canadá submeteu a Bélgica a um bombardeio. Jogando em ritmo muito mais acelerado que o rival, o time da América do Norte chegava constantemente à área e ameaçava a defesa dos europeus.

Até que, aos 9 minutos, Carrasco bloqueou com a mão um chute de David dentro da área. Davies, destaque do Bayern de Munique, foi para a cobrança, mas parou em defesa de Courtois.

O goleirão belga seguiu como o grande destaque do primeiro tempo, parando várias chegadas perigosas do Canadá, como um chute forte cruzado de Johnston.

Totalmente contra o andamento do jogo, a Bélgica abriu o placar aos 44 minutos: Alderweireld deu lançamento longo, a zaga canadense cochilou e o centroavante Batshuayi – substituindo o lesionado Lukaku – dominou e finalizou bem para balançara a rede.

Na segunda etapa, o sufoco belga continuou, com o Canadá impondo uma intensidade grande e dificultando a troca de passes do adversário. Não foi suficiente.

No fim, brilhou novamente a estrela de Courtois que ainda fez uma última grande defesa em tentativa pelo alto, de cabeça, pelos canadenses.

