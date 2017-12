ATP divulga brasileiros que estarão no Aberto da Austrália

A ATP divulgou a lista de tenistas que disputarão o Aberto da Austrália, primeiro Grand Slam da temporada de 2018. Nenhum brasileiro conseguiu a classificação direta para a chave principal do torneio masculino, mas Thomas Bellucci, Thiago Monteiro e Rogério Dutra Silva estarão na fase qualifying. Já no feminino Bia Haddad Maia conseguiu a classificação direta na chave principal pelo torneio feminino, enquanto que Bruno Soares e Marcelo Melo são os destaques no torneio de duplas.

Bia Haddad Maia disputará pela primeira vez a chave principal do torneio de Melbourne. “Estou muito feliz, será meu primeiro Australian Open. Estou me preparando, o primeiro foco é em Auckland. Quero me manter agressiva, sólida e acreditar em mim independente das adversárias, que são duras”, disse a melhor tenista brasileira.

Na temporada passada, o Aberto da Austrália teve um dos grandes momentos da temporada quando Federer e Nadal se enfrentaram na final. Depois de cinco longos sets, o suíço levou a melhor sobre o atual número um do mundo e conquistou novamente um Grand Slam depois de quase cinco anos.