Após pré-temporada em Atibaia, Vasco retorna ao Rio de Janeiro

Após 12 dias no Hotel Bourbon, na cidade paulista de Atibaia, a equipe vascaína retorna ao Rio de Janeiro nesta quinta-feira e a expectativa é de que os jogadores desembarquem no final desta tarde.

Apesar dos trabalhos intensos, os jogadores do Vasco conseguiram deixar um clima bastante agradável no hotel. Para comemorar a passagem da equipe da Colina na cidade, funcionários do local onde a equipe esteve concentrada homenagearam o grupo com um bolo e uma mensagem de boa sorte para a temporada 2012.

Durante o tempo em Atibaia, o Vasco trabalhou de forma intensa e realizou um jogo-treino contra o Comercial-SP, em que goleou os paulistas por 4 a 1. Neste domingo, a equipe estreia no Campeonato Carioca contra o Americano, às 17 horas (de Brasília), na cidade de Macaé.