Após empate com “milagre”, Celtics busca segunda final seguida na NBA

Boston Celtics e Miami Heat se enfrentam nesta segunda-feira (29), às 21h30 (horário de Brasília), no TD Garden, em Boston, pelo jogo sete da final da conferência leste, no que deve ser uma das partidas mais disputadas dos últimos tempos na NBA. E que poderá, caso os celtas vençam, quebrar um dos maiores tabus da história da Liga Norte-Americana de Basquete; vencer uma série, após estar perdendo por 3 a 0.

Na última sexta-feira (26), os Celtics, jogando fora de casa, empataram em 3 a 3. Com uma cesta do armador Derrick White faltando 0,1 segundo para acabar o jogo, o time alviverde ganhou por 104 a 103.

O triunfo fez da franquia apenas a quarta, nos 76 anos de NBA, a buscar o empate, após estar perdendo por 3 a 0. Antes dele, o New York Knicks, em 1951, contra o Rochester Royals (atual Sacramento Kings). Em 1994, o Denver Nuggets buscou o empate com o Utah Jazz e em 2003 foi a vez do Portland Trail Blazers reagir diante do Dallas Mavericks.

A diferença é que o Celtics é o primeiro time a ter esse poder de reação e conseguir levar o confronto decisivo para dentro de casa. Uma excelente vantagem para uma classificação de forma inédita na liga.

Quem vencer, vai para a final contra o Denver Nuggets, apenas treinando há mais de uma semana, após bater o Lakers na decisão do Oeste. O primeiro jogo da decisão está marcado para 1º de junho.