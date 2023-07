Após 35 anos, recorde brasileiro dos 100m rasos é batido

Erik Cardoso foi o autor da façanha, ocorrida nesta sexta-feira (28), durante o Campeonato Sul-Americano de Atletismo, que está sendo disputado em São Paulo. O atleta completou a prova em 9.97 segundos, derrubando o recorde que era de Róbson Caetano, que em 1988, correu os 100m em 10 segundos, na Cidade do México. A marca foi muito comemorada por Erik e pelos atletas brasileiros que estão no torneio, que está sendo realizado no Estádio do Centro Olímpico de Treinamento e Pesquisa.

“Correr abaixo dos 10 segundos era meu objetivo. Só tenho de agradecer. Estava me sentindo bem, treinando bem durante toda a semana”, disse o atleta de 23 anos, que foi saudado justamente por Róbson Caetano, que estava presente para acompanhar a prova de alto nível.

Apesar da conquista, Cardoso ficou com a medalha de prata. O vencedor foi o fenômeno Asinga Issamade, que varreu os recordes sul-americanos e mundial sub-20, ao correr a distância em 9.89 segundos. Norte-americano de nascimento e filho de ex-atletas, o jovem de 18 anos escolheu defender o Suriname (país de seu pai, a mãe é de Zâmbia) e vem sendo apontado como a mais talentosa promessa do atletismo dos últimos tempos. “Fiz o meu melhor e estou muito feliz. Sabia que o resultado iria sair, que era questão de tempo”, disse Issamade.

O pódio foi fechado pelo colombiano Ronal Longa Mosquero, que também correu abaixo dos 10 segundos (9.99). Com os resultados, os três garantiram suas vagas para o Mundial de Atletismo de Budapeste, na Hungria, entre 19 e 27 de agosto, e para os Jogos Olímpicos de Paris, no ano que vem.

Ex-BBB e hexacampeão brasileiro dos 100m rasos, Paulo André Camilo foi o quarto colocado, com 10.03 segundos. “Dois recordes históricos quebrados. É um momento muito especial. Estou feliz também porque consegui o segundo melhor resultado na minha carreira, depois de ficar um ano e meio afastado”, afirmou o atleta, que fez questão de festejar a conquista do colega brasileiro. “Não fiquei surpreso com o desempenho do Erik. Essa marca estava nas pernas dele.”