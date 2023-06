Aos 41 anos, Zlatan Ibrahimovic anuncia que vai se aposentar do futebol

Neste domingo 4, o atacante sueco Zlatan Ibrahimovic anunciou que vai se aposentar. “Chegou o momento de dizer tchau para o futebol, não a vocês”, disse ele à torcida do Milan, após o time vencer o Verona de 3 a 1, pelo Campeonato Italiano.

O Milan já tinha antecipado que o jogador sairia do clube, mas o Ibrahimovic resolveu encerrar a carreira após passar por vários clubes e gols históricos. Ao todo participou 988 jogos, defendendo nove clubes e fez 573 gols, conquistado 31 títulos. Também brilhou na seleção da Suécia, acumulando 122 jogos e fazendo 62 gols.

“Muito difícil, é muita emoção que tenho por dentro. A vocês, digo que nos vemos por aí, se vocês tiverem sorte. Forza Milan e adeus. Obrigado de coração”, discursou ele no gramado do estádio San Siro, referindo-se também ao Milan, que defende desde 2020.

Ibrahimovic começou sua carreira no futebol como jogador do Malmö, da Suécia, mas foi no neerlandês Ajax que chamou a atenção da Europa, sendo comprado logo depois pela Juventus, onde não deu certo por conta do escândalo de manipulação de partidas que culminou no rebaixamento da equipe para a série B, em 2006.

E seguida, o jogador mudou-se para a Inter de Milão, onde foi tricampeão nacional. No Barcelona, foi bicampeão espanhol 2009 e 2010, mas tinha muitos problemas com o técnico Pep Guardiola. Assim, acabou voltando a Itália, dessa vez para defender o Milan, time para o qual foi emprestado e depois comprado após a conquista do campeonato italiano em 2010 e 2011. No ano seguinte, foi contratado pelo francês PSG, onde conseguiu várias conquistas. Passou ainda pelo Manchester United e pela Major League Soccer, nos Estados Unidos, no time Los Angeles Galaxy. Em 2020, voltou ao Milan, de onde se despediu da carreira de jogador aos 41 anos.