Em vez de tira-teima histórico, NBA deverá assistir final inédita

Se em algum momento nas últimas semanas, o mundo da NBA viu a possibilidade de final da temporada 2022/23 entre Boston Celtics e Los Angeles Lakers, suas mais vencedoras e tradicionais equipes, esse sonho praticamente acabou no último final de semana.

No oeste, o time de Los Angeles, mesmo com Lebron James determinado, não tem sido páreo para o Denver Nuggets, de Nikola Jokic, que vence a série por 3 a 0 e pode definir o confronto nesta segunda-feira (22) à noite. No leste, o Celtics, atual vice-campeão, também amarga um 3 a 0 para o Miami Heat, que se classificou na 8ª e última colocação para a fase final da NBA.

Para não serem varridos e buscarem uma reação, Celtics e Lakers, cada um com 17 títulos na NBA, terão que fazer milagre. Isso porque nunca na história da liga, uma equipe conseguiu virar após estar perdendo por 3 a 0. No caso do Lakers, a situação é ainda pior, já que enfrenta a melhor equipe do ano, que perdeu quatro jogos seguidos apenas uma vez nesta temporada. A eliminação, porém, não será propriamente frustrante, já que a equipe, após se classificar para o pós-temporada nas últimas rodadas, conquistou vitórias admiráveis, superando nos playoffs, o Memphis Grizzlies e o atual campeão Golden State Warriors.

Liderado por Jokic, eleito MVP da competição em dois dos três últimos anos, o Nuggets busca sua primeira final da NBA. A equipe do Colorado tem contado com atuações endiabradas do pivô, apelidado de “Joker”. Nestes playoffs, seus números são impressionantes. Cerca de 30 pontos, mais de 10 assistências e quase 14 rebotes por jogo, em média. Aliado ao talentoso armador Jamal Murray e aos brigadores Aaron Gordon e Caldwell-Pope, por sinal, um ex-Lakers, o Nuggets não deve facilitar e tem tudo para alcançar a decisão pela primeira vez.

Em Miami, nesta terça-feira (23/5), o Heat também deve garantir a vaga na (sua sétima) decisão e ir em busca do tetracampeonato. Apesar de ter entrado nos playoffs com a pior campanha, o time da Flórida, com o ala Jimmy Buttler na melhor fase da carreira, não deu a menor chance aos adversários. Desbancou o favorito Milwaukee Bucks e o New York Knicks e agora enfrenta um Celtics que parece já estar nas cordas, prestes a ter um final de temporada decepcionante, após ser apontado como um dos favoritos ao título.