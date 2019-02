Antes das semifinais, São Paulo vê Coritiba como rival mais difícil

Emerson Leão sempre se recusou a falar do Coritiba, adversário da semifinal na Copa do Brasil, em meio a rodadas do Campeonato Brasileiro. Nesta semana, porém, o time se prepara para o primeiro jogo diante dos paranaenses, na quinta-feira, no Morumbi. E o técnico já avisa: o São Paulo ainda não encontrou um oponente tão complicado.

‘Eles têm uma boa performance, jogam juntos há muito tempo, são superensaiados. Será um adversário mais difícil do que qualquer outro’, apontou o treinador, que acompanhou a derrota por 3 a 1 dos titulares do Coxa nesse sábado e aumentou sua convicção. ‘Vi o jogo do Coritiba contra o Flamengo e não mereciam aquele resultado.’

Para superar uma equipe que já foi vice-campeã da Copa do Brasil no ano passado e vem de um tricampeonato estadual, a solução é superação. ‘Cada jogo é um jogo. E vamos entrar em um jogo de 180 minutos bem disputados. Vamos crescer mais do que em todos os dias também’, prometeu Leão.Antes do segundo confronto, no dia 20, em Curitiba, o Tricolor ainda terá o Atlético-MG no domingo, no Morumbi, pelo Campeonato Brasileiro. E a força para bater o Coxa não significa que o técnico abrirá mão da tese de que não é necessário poupar titulares visando a Copa do Brasil – só não deve escalar Denilson, suspenso, e quem estiver machucado.

‘Isso vem do comandante, que sou eu. O atleta gosta de estar em campo jogando, muito mais do que treinar. Dou a eles o prazer de jogar e retiro-os dos treinamentos. É a prerrogativa de um treinador: saber conduzir e ter um bom diálogo’, ensinou Leão.