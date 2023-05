Ancelotti fica no Real e CBF mira técnicos “brasileiros”

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) terá que pensar em um plano B para ser o próximo técnico da seleção brasileira. O plano A, o italiano Carlo Ancelotti, decidiu permanecer no Real Madri. É o que afirma o jornal AS, da Espanha. O treinador, inclusive, já participa das discussões com a diretoria do clube merengue para a definição do elenco para a próxima temporada.

Após um ano morno com o Real, encerrado com apenas um título menor, a Copa do Rei, Ancelotti deverá cumprir seu contrato, que vai até o final da temporada 2023/24. No Brasil a CBF tinha esperanças de que o técnico pudesse substituir Tite, que deixou o cargo, após comandar a seleção em dois ciclos de mundiais (Copa da Rússia-2018 e Copa do Catar-2022). Tanto é que o presidente da entidade, Ednaldo Rodrigues, decidiu adiar o anúncio do novo treinador até junho, pois tentava uma negociação com o italiano, o maior campeão de torneios europeus, com nove conquistas.

Com a ducha de água fria, resta a Rodrigues e aos dirigentes da CBF iniciarem a busca pelo novo treinador. No último domingo (28), em programa da TV Bandeirantes, o presidente da entidade, ainda sonhando com Ancelotti, citou outros técnicos observados pela CBF que atuam no Brasil; Abel Ferreira, do Palmeiras, Dorival Júnior, do São Paulo e Fernando Diniz, do Fluminense. “São nomes importantes e acompanhamos o trabalho dos três. A CBF entende que o técnico escolhido será o melhor para o ciclo. Não só disputar, mas vencer a Copa do Mundo.”

Enquanto isso, o interino, Ramon Menezes, já está confirmado para os amistoso com Guiné e Senegal, em Barcelona e Lisboa, nos dias 17 e 20/6.