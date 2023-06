Alguém viu o troféu de MVP de Nikola Jokic?

Imagina ganhar um dos maiores prêmios individuais do esporte que pratica e um dia depois, perdê-lo. Foi o que aconteceu com o pivô Nikola Jokic, estrela do novo campeão da NBA, Denver Nuggets. Além de levantar o troféu do título (batizado de Larry O’Brien), o sérvio também foi eleito o MVP (jogador mais valioso das finais), quando o Nuggets venceu o Miami Heat por 4 a 1 na melhor de sete partidas.

Ao chegar para uma entrevista ao canal ESPN, na última quarta-feira (14), o jogador foi perguntado sobre o troféu Bill Russel, que sempre é carregado pelo ganhador do prêmio individual, principalmente nas entrevistas logo após o título.

“Eu realmente não sei. Eu deixei na sala do pessoal de equipamentos e não está lá. Então não sei. Mas, tomara, vai aparecer na minha casa”, disse o sérvio à repórter Malika Andrews, que surpresa, retrucou, com bom humor. “Já conduzi várias entrevistas com os MVP’s das finais da NBA e você é o primeiro a aparecer sem o troféu”.

No que Jokic, num misto de vergonha com sinceridade, respondeu. “Sinceramente, não sei. Deixei no quarto de Sparky Gonzales [o gerente de equipamentos do Nuggets], e agora não está em lugar nenhum. Então, não tenho ideia onde esteja.”

O episódio do troféu não é o primeiro em que o jogador surpreende e demonstra certo despreendimento com as conquistas individuais. Duas vezes eleito o melhor jogador da temporada regular (2020/21 e 2021/22) e autor de recordes e marcas impressionantes nos playoffs desta temporada, Jokic, ao ser questionado sobre a alegria em ganhar o título, afirmou, ” nós conseguimos fazer nosso trabalho e fomos campeões. É um sentimento incrível, mas como já disse, não é a coisa mais importante no mundo. (…) Isso é uma coisa normal, ninguém gosta do seu trabalho, ou talvez gostem. Eles estão mentindo (risos). Mas é uma sensação boa saber que você fez algo que ninguém acreditava, só a gente, só a organização. Acho que essa é a coisa mais importante”, disse o pivô de 2,11 metros e ao que parece, com os pés no chão.