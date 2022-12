Alemanha vira sobre a Costa Rica, mas dá adeus à Copa em novo vexame

A Alemanha, de novo, está eliminada na primeira fase da Copa do Mundo do Catar. Campeões mundiais em 2014, os europeus repetiram o vexame de 2018 e deram adeus ao Mundial do Catar nesta quinta-feira, 1º, apesar de uma dramática vitória por 4 a 2 sobre a Costa Rica. O resultado não foi suficiente graças à vitória do Japão sobre a Espanha no outro jogo do Grupo E.

Gnabry, Havertz, duas vezes, e Füllkrug marcaram para os alemães, enquanto Tejeda e Vargas descontaram. Os tetracampeões mundiais terminaram em terceiro no grupo, com quatro pontos, perdendo da Espanha no saldo de gols.

Já o Japão foi surpreendentemente o líder, com seis pontos, enquanto a Costa Rica, ficou na lanterna, com três. Nas oitavas de final, os japoneses vão enfrentar a Croácia, enquanto os espanhóis pegam o Marrocos.

A Alemanha dominou completamente o primeiro tempo e abriu o placar logo aos 10 minutos. Raum cruzou da esquerda na cabeça de Gnabry, que desviou para as redes, sem chances para Navas. Os europeus ainda tiveram outras chances de marcar, mas pararam em boas defesas do goleiro costa-riquenho e na falta de pontaria de Gnabry, Musiala e Sané em outros lances.

Pouco antes do intervalo, a Costa Rica deu um grande susto: após chutão para frente, Raum falhou, Rüdiger também errou ao tentar dominar, e a bola ficou limpa com Fuller, cara a cara. O lateral chutou forte, mas Neuer fez grande defesa para evitar o empate.

Na segunda etapa, chegou a notícia de que o Japão havia virado o jogo com a Espanha – o que eliminaria os alemães. O time de Hansi Flick começou a ficar nervoso e ceder cada vez mais espaços no contragolpe.

Até que, em um deles, a Costa Rica conseguiu empatar: Campbell lançou Fuller, que cruzou para cabeçada de Waston; Neuer só conseguiu espalmar para o meio da área, e Tejeda apareceu para conferir no rebote.

No desespero, a Alemanha se lançou à frente e continuou perdendo gols. Musiala acertou a trave duas vezes, e Sané soltou uma bomba por cima de fora da área. E quem marcou de novo foi a Costa Rica. Após bola levantada na área em cobrança de falta, houve bate-rebate e o zagueiro Vargas emendou uma meia-bicicleta para superar Neuer em um gol “chorado”.

A Alemanha respondeu imediatamente com Havertz, que aproveitou toque esperto de Füllkrug na área para empatar de novo. O mesmo Füllkrug teve a chance de virar após cruzamento de Sané, mas parou em nova defesa espetacular de Navas, à queima-roupa.

Pouco depois, porém, Havertz não perdoou e virou o jogo. Füllkrug também aproveitou nova chance para fazer o quarto da Alemanha, já nos acréscimos. Uma vitória inútil e uma despedida melancólica.

