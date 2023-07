Além de gols, CR7 lucra com “publi” mais cara da internet; veja os 10 mais

Aos 38 anos e jogando no rico, mas tecnicamente fraco futebol árabe, o atacante português Cristiano Ronaldo não parece estar enxergando sua carreira na descendente. Ao menos, nas redes sociais. Além de possuir o perfil no Instagram mais popular do mundo, com quase 600 milhões de seguidores (mais precisamente 597 milhões), o jogador do Al Nassr tornou-se a celebridade com a publicidade mais cara nesta rede. Segundo pesquisa do jornal inglês The Sun, CR7 está recebendo aproximadamente 1,8 milhões de libras por anúncio, a famosa “publi”. Esse valor corresponde a mais de R$ 11 milhões de reais. A soma gigantesca não tem apavorado alguns anunciantes, como a Jacob & Co (relógios de luxo) e a Binance (mercado de criptomoedas), que são algumas das marcas que recheiam o perfil do jogador.

Os valores superaram os pagos à empresária e influenciadora Kylie Jenner, de 25 anos, número um neste quesito até pouco tempo, com 1,47 milhão de libras por postagem (R$ 9 milhões). A irmã mais nova de Kim Kardashian, sexta colocada na mesma lista, possui bem menos seguidores que CR7 no Instagram, “apenas”397 milhões”, quase duas vezes a população do Brasil. Especializada em apresentarsuas vidas na mídia, a família Jenner/Kardashian domina a seleção feita pelo The Sun, com Khloe e Kendall entre as 10 mais.

Killie Jenner está a frente do principal rival de Cristiano Ronaldo dentro dos gramados. Terceiro colocado, Lionel Messi, recém chegado ao Inter Miami, dos Estados Unidos, cobra 1,38 milhão de libras (R$ 8,6 milhões) por post, apesar de ter 479 milhões de seguidores, quase 100 milhões a mais que a jovem.

Saiba quem mais está na lista:

Cristiano Ronaldo – 597 milhões de seguidores / 1,8 milhão de libras Kylie Jenner – 397 milhões de seguidores / 1,47 milhão de libras Lionel Messi – 479 milhões de seguidores / 1,38 milhão de libras Selena Gomez – 426 milhões de seguidores / 1,35 milhão de libras Dwayne Johnson – 387 milhões de seguidores / 1,33 milhão de libras Kim Kardashian – 362 milhões de seguidores / 1,31 milhão de libras Ariana Grande – 377 milhões de seguidores / 1,3 milhão de libras Beyoncé – 314 milhões de seguidores / 1,08 milhão de libras Khloe Kardashian – 310 milhões de seguidores / 1,03 milhão de libras Kendall Jenner – 293 milhões de seguidores / 1 milhão de libras