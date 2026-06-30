A reação da imprensa internacional às quedas precoces de Alemanha e Holanda na Copa do Mundo

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Alemanha e Holanda caem nos pênaltis nas oitavas da Copa do Mundo, surpreendendo o cenário internacional. A imprensa repercute a “maldição” alemã desde 2014 e a ascensão do Marrocos, que eliminou a Holanda, confirmando seu lugar entre as potências do futebol mundial.

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A Alemanha e a Holanda foram eliminadas da Copa do Mundo. Ambas caíram nos pênaltis, para o Paraguai e o Marrocos, respectivamente, nesta segunda, 29, na fase de 16 avos de final. A imprensa internacional repercutiu o fracasso precoce da tetracampeã e a três vezes vice-campeã do Mundial.

O jornal espanhol Marca relembrou a maldição do campeão que assombra a Alemanha desde a conquista do tetracampeonato.

“A derrota para o Paraguai nos pênaltis não é um mero incidente isolado, mas o capítulo mais recente de uma história que se tornou um verdadeiro pesadelo para os tetracampeões mundiais. Desde que levantaram a taça no Brasil em 2014, no Maracanã, a Mannschaft tem lutado para se firmar em grandes torneios do mundo”, escreveu Jesus Mata.

Foram duas eliminações na fase de grupos em 2018 e 2022, e a mais nova eliminação na fase de 16 avos de final na atual edição dos alemães.

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Para o francês L’Equipe não surpreendeu a queda germânica: “Uma equipe incompleta, um técnico sob escrutínio e desempenhos ruins recorrentes na Copa do Mundo: o colapso da Alemanha não é nenhuma surpresa.”

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O inglês The Guardian destacou o lado sul-americano: “Canale e Gill se tornam heróis na vitória do Paraguai sobre a Alemanha nos pênaltis, a primeira da história da Copa do Mundo.”

O argentino La Nación também colocou os holofotes no técnico argentino da seleção paraguaia: “Sob o comando de Alfaro, o Paraguai se reconstruiu para derrotar a Alemanha e dar à Copa do Mundo seu primeiro toque épico.”

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Sobre a eliminação da Holanda, o espanhol As destacou que a vitória marroquina não foi mais um golpe de sorte, mas a confirmação da equipe na elite mundial do futebol.

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“Marrocos já não é uma surpresa: talento, fé, ambição e uma estrutura vencedora sustentam seu lugar entre as grandes potências do futebol mundial”, escreveu José Félix Díaz.

O francês Le Parisien escreveu: “Resolveram a disputa nas altas horas da noite com uma disputa nos pênaltis (1-1, 2-3 nos pênaltis), e neste confronto, os marroquinos se mostraram mais eficientes. A Holanda, por sua vez, sai de campo com o coração pesado e a mente cheia de arrependimentos.”

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O The Guardian também apontou os erros holandeses e a competência marroquina: “Marrocos vence disputa de pênaltis emocionante, enquanto a Holanda paga caro pelos erros cometidos.

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