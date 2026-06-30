OFERTA 10.10! Revista impressa com o MENOR PREÇO DO ANO! 🤑 Assine agora!
Esporte

A reação da imprensa internacional às quedas precoces de Alemanha e Holanda na Copa do Mundo

Ambas seleções foram eliminadas nos pênaltis na inédita fase de 16 avos de final

Por Natalia Tiemi Hanada Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 30 jun 2026, 14h26 | Atualizado em 30 jun 2026, 15h24
Jogadores de futebol holandeses, vestindo uniformes laranja, expressam desapontamento no campo. Um jogador ajoelhado com a cabeça baixa é consolado por um colega, enquanto outros observam com semblantes sérios, alguns com as mãos na cintura ou no rosto. O gramado verde e a torcida desfocada ao fundo completam a cena de frustração pós-jogo
Jogadores da Holanda lamentam terceira eliminação consecutiva em Copas do Mundo nos pênaltis. (ANP/Getty Images)
Continua após publicidade
A reação da imprensa internacional às quedas precoces de Alemanha e Holanda na Copa do Mundo Priorize VEJA no Google

A Alemanha e a Holanda foram eliminadas da Copa do Mundo. Ambas caíram nos pênaltis, para o Paraguai e o Marrocos, respectivamente, nesta segunda, 29, na fase de 16 avos de final. A imprensa internacional repercutiu o fracasso precoce da tetracampeã e a três vezes vice-campeã do Mundial.

O jornal espanhol Marca relembrou a maldição do campeão que assombra a Alemanha desde a conquista do tetracampeonato.

“A derrota para o Paraguai nos pênaltis não é um mero incidente isolado, mas o capítulo mais recente de uma história que se tornou um verdadeiro pesadelo para os tetracampeões mundiais. Desde que levantaram a taça no Brasil em 2014, no Maracanã, a Mannschaft tem lutado para se firmar em grandes torneios do mundo”, escreveu Jesus Mata.

Siga

Foram duas eliminações na fase de grupos em 2018 e 2022, e a mais nova eliminação na fase de 16 avos de final na atual edição dos alemães.

Continua após a publicidade

Para o francês L’Equipe não surpreendeu a queda germânica: “Uma equipe incompleta, um técnico sob escrutínio e desempenhos ruins recorrentes na Copa do Mundo: o colapso da Alemanha não é nenhuma surpresa.”

Jogadores de futebol em campo verde. Um grupo de 10 atletas de uniforme azul escuro corre em fila, enquanto outro grupo de 10 jogadores de uniforme branco e preto caminha em fila. Dois cinegrafistas e um fotógrafo registram a cena.
CONTRASTE – Paraguaios celebram a classificação para as oitavas de final; alemães se despedem do Mundial (Simon Stacpoole/Offside/Offside/Getty Images)
Continua após a publicidade

O inglês The Guardian destacou o lado sul-americano: “Canale e Gill se tornam heróis na vitória do Paraguai sobre a Alemanha nos pênaltis, a primeira da história da Copa do Mundo.”

O argentino La Nación também colocou os holofotes no técnico argentino da seleção paraguaia: “Sob o comando de Alfaro, o Paraguai se reconstruiu para derrotar a Alemanha e dar à Copa do Mundo seu primeiro toque épico.”

Continua após a publicidade

Sobre a eliminação da Holanda, o espanhol As destacou que a vitória marroquina não foi mais um golpe de sorte, mas a confirmação da equipe na elite mundial do futebol. 

Continua após a publicidade

“Marrocos já não é uma surpresa: talento, fé, ambição e uma estrutura vencedora sustentam seu lugar entre as grandes potências do futebol mundial”, escreveu José Félix Díaz.

O francês Le Parisien escreveu: “Resolveram a disputa nas altas horas da noite com uma disputa nos pênaltis (1-1, 2-3 nos pênaltis), e neste confronto, os marroquinos se mostraram mais eficientes. A Holanda, por sua vez, sai de campo com o coração pesado e a mente cheia de arrependimentos.”

Continua após a publicidade

O The Guardian também apontou os erros holandeses e a competência marroquina: “Marrocos vence disputa de pênaltis emocionante, enquanto a Holanda paga caro pelos erros cometidos.

Publicidade
TUDO SOBRE A COPA,
EM UM SÓ LUGAR

VER COBERTURA COMPLETA

TAGS:
Copa do Mundo 2026
Seleção de Futebol da Alemanha
Seleção de Futebol da Holanda
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Veja

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 2,99/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 2,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA
Domine o fato. Confie na fonte.

15 marcas que você confia. Uma assinatura que vale por todas.

OFERTA 10.10

Digital Premium

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver, + programa de benefícios Prata.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 10,10/mês
ECONOMIZE R$ 325 - 45% OFF

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).