Marrocos vence Holanda nos pênaltis e enfrentará o Canadá nas oitavas de final
Issa Diop empata jogo no fim do segundo tempo e Saibari converte pênalti decisivo
O Marrocos venceu a Holanda na disputa de pênaltis por 3 a 2, após empate em 1 a 1 no tempo regulamentar e prorrogação, e se classificou para as oitavas de final da Copa do Mundo. Com a bola rolando, Cody Gakpo abriu o placar para os holandeses, e Issa Diop igualou o marcador no fim do segundo tempo. Nas penalidades, cinco jogadores não converteram suas cobranças, inclusive, o capitão marroquino Hakimi. Na próxima fase, a seleção classificada enfrenta o Canadá, co-sede do torneio, junto de Estados Unidos e México.
O primeiro tempo foi movimentado e de fortes embates, mas sem gols. As principais chances foram marroquinas com cabeçada de Aynaoui e chute de Hakimi, que pararam em boas defesas do goleiro holandês Verbruggen. Outra cena que chamou a atenção foi o forte sangramento de Van Heck na cabeça, após ser atingido pelas travas da chuteira de Mazzaoui. O holandês foi atendido e continuou na partida. Aos 43 minutos, Van de Ven chute de fora da área colocou Bono para trabalhar e se esticar para defender o gol marroquino.
A volta do segundo tempo foi parecida, com finalizações de Hakimi e El Khannouss que pararam na trave. Apesar das melhores oportunidades terem sido marroquinas, foi a Holanda que abriu o placar com um contra-ataque rápido puxado por Summerville, que mesmo caindo, passou para Gakpo no meio da área abrir o placar aos 27 minutos. O autor do gol se emocionou, pois passou por dias difíceis em que perdeu o filho ainda na gravidez da companheira.
O jogo parecia ganho, e a defesa holandesa se manteve firme diante do Marrocos. Mas foi preciso um deslize para o cenário do jogo mudar: Aos 45 minutos do segundo tempo, Issa Diop recebeu cruzamento de Talbi, ignorou o zagueiro Van Dijk e cabeceou para empatar o jogo em 1 a 1.
A partida foi para a prorrogação e o goleiro Verbruggen fez nova defesa milagrosa para manter a igualdade no placar em lance cara a cara com Rahimi. A Holanda seguiu apostando nos contra-ataques rápidos e bolas aéreas, assim como Marrocos em bolas cruzadas, mas nenhuma equipe voltou a marcar.
A igualdade no placar levou para a disputa de pênaltis, a segunda da Copa. Koopmeiners converteu o primeiro para a Holanda. El Aynaoui chutou no travessão, mas Kluivert também errou em seguida chutando na trave. Weghorst e Talbi fizeram os seus, apesar de Verbruggen quase defender. Timber chutou para fora e em seguida Hakimi errou acertando a trave. Após bom jogo com a bola rolando, Summerville parou na defesa de Bono. O artilheiro marroquino na Copa, Saibari não desperdiçou e classificou o Marrocos para as oitavas de final.
A Holanda é desclassificada pela terceira consecutiva na disputa de pênaltis. Já Marrocos segue vivo na Copa e enfrentará um dos anfitriões do Mundial, o Canadá, no próximo dia 4, às 14h (horário de Brasília), no estádio de Houston, nos EUA.
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