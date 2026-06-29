Maldição do 7 a 1: Alemanha perde nos pênaltis para o Paraguai e sofre nova eliminação precoce

A zebra deu as caras na Copa do Mundo. Após empate em 1 a 1 com bola rolando, o Paraguai venceu a Alemanha por 4 a 3 nos pênaltis eliminando a tetracampeã na fase de 16 avos do Mundial nesta segunda, 29. Enciso abriu o placar para os paraguaios e Havertz igualou o marcador, mas o jogo seguiu empatado no tempo regulamentar e na prorrogação. Nos pênaltis, o goleiro Gill defendeu duas vezes e garantiu a classificação sul-americana para as oitavas de final. Na próxima fase, o Paraguai enfrenta o vencedor do confronto entre França e Suécia.

A eliminação alemã é a terceira campanha ruim da tetracampeã desde o título em 2014. Em 2018 e 2022, a seleção caiu ainda na fase de grupos. Em seu retornou à Copa do Mundo pela primeira vez desde 2010, o Paraguai, deu a volta por cima no campeonato após uma derrota por 4 a 1 na estreia e a classificação em terceiro lugar do grupo D.

O primeiro tempo foi um jogo de defesa contra ataque. A Alemanha trocou passes no setor ofensivo, mas sem ameaçar o goleiro Gill. Mais eficiente, o Paraguai aproveitou a sobra de um escanteio para abrir o placar aos 41 minutos. Bobadilla se esforçou para evitar o contra-ataque alemão, a bola chegou a Cáceres que passou para Almirón. O camisa 10 limpou a marcação e passou para Galarza cruzar para a área. Livre, Enciso cabeceou para a rede sem chance de defesa para Manuel Neuer. Atrás no placar, a seleção europeia aumentou o ritmo do jogo antes do intervalo. Nmecha deu bom chute, que desviou na defesa e quase tirou o goleiro da jogada, mas foi para fora.

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Na volta do segundo tempo, os alemães buscaram cedo o empate na bola aérea. Aos 8 minutos, Pavlovic chegou ao campo de ataque pela esquerda e cruzou para dentro da pequena área onde Havertz cabeceou para trás e fez o gol. Apesar do gol, faltou criatividade para os alemães ampliarem e também pararam no goleiro Orlando Gill. Empatado em 1 a 1, o jogo foi para a prorrogação, a primeira desta Copa do Mundo.

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No primeiro tempo da prorrogação, a Alemanha chegou a virar. Em cobrança de escanteio, Jonathan Tah apareceu livre na segunda trave e fez o gol que seria da virada alemã no primeiro tempo da prorrogação. Mas após revisão do VAR, o gol foi anulado por falta de Anton no goleiro Gill. Os ânimos ficaram mais intensos no segundo tempo da prorrogação, mas sem mudanças no placar.

Nos pênaltis, o goleiro Gill defendeu o primeiro pênalti de Havertz. Seus compatriotas, Maurício, Gustavo Gómez Galarza converteram suas cobranças. Kimmich e Musiala fizeram para os alemães, mas Nick Woltemade parou no goleiro paraguaio mais uma vez. Sanabria teve a chance de vencer a disputa, porém, chutou para fora. Amiri fez o seu. Balbuena teve mais uma oportunidade de classificar os paraguaios, mas parou no goleiro Manuel Neuer. Nas cobranças alternadas, Jonathan Tah desperdiçou a chance de colocar os europeus na frente com um chute por cima do travessão, longe do gol. Na terceira chance, Canale sacramentou a classificação paraguaia para as oitavas de final e a eliminação alemã.

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