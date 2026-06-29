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Esporte

Maldição do 7 a 1: Alemanha perde nos pênaltis para o Paraguai e sofre nova eliminação precoce

Desde a campanha do título em 2014, tetracampeã não chega às oitavas de final

Por Natalia Tiemi Hanada Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 29 jun 2026, 20h42 | Atualizado em 29 jun 2026, 21h14
Jogadores de futebol em campo verde. Um grupo de 10 atletas de uniforme azul escuro corre em fila, enquanto outro grupo de 10 jogadores de uniforme branco e preto caminha em fila. Dois cinegrafistas e um fotógrafo registram a cena.
CONTRASTE - Paraguaios celebram classificação para as oitavas de final; Alemanha se despede do Mundial (Simon Stacpoole/Offside/Offside/Getty Images)
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Maldição do 7 a 1: Alemanha perde nos pênaltis para o Paraguai e sofre nova eliminação precoce Priorize VEJA no Google

A zebra deu as caras na Copa do Mundo. Após empate em 1 a 1 com bola rolando, o Paraguai venceu a Alemanha por 4 a 3 nos pênaltis  eliminando a tetracampeã na fase de 16 avos do Mundial nesta segunda, 29. Enciso abriu o placar para os paraguaios e Havertz igualou o marcador, mas o jogo seguiu empatado no tempo regulamentar e na prorrogação. Nos pênaltis, o goleiro Gill defendeu duas vezes e garantiu a classificação sul-americana para as oitavas de final. Na próxima fase, o Paraguai enfrenta o vencedor do confronto entre França e Suécia.

 

A eliminação alemã é a terceira campanha ruim da tetracampeã desde o título em 2014. Em 2018 e 2022, a seleção caiu ainda na fase de grupos. Em seu retornou à Copa do Mundo pela primeira vez desde 2010, o Paraguai, deu a volta por cima no campeonato após uma derrota por 4 a 1 na estreia e a classificação em terceiro lugar do grupo D.

O primeiro tempo foi um jogo de defesa contra ataque. A Alemanha trocou passes no setor ofensivo, mas sem ameaçar o goleiro Gill. Mais eficiente, o Paraguai aproveitou a sobra de um escanteio para abrir o placar aos 41 minutos. Bobadilla se esforçou para evitar o contra-ataque alemão, a bola chegou a Cáceres que passou para Almirón. O camisa 10  limpou a marcação e passou para Galarza cruzar para a área. Livre, Enciso cabeceou para a rede sem chance de defesa para Manuel Neuer. Atrás no placar, a seleção europeia aumentou o ritmo do jogo antes do intervalo. Nmecha deu bom chute, que desviou na defesa e quase tirou o goleiro da jogada, mas foi para fora.

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Julio Enciso e Gustavo Gomez do Paraguai
Jogadores do Paraguai comemoram gol de Julio Enciso (#19) no primeiro tempo (Alexander Hassenstein/Getty Images)

Na volta do segundo tempo, os alemães buscaram cedo o empate na bola aérea. Aos 8 minutos, Pavlovic chegou ao campo de ataque pela esquerda e cruzou para dentro da pequena área onde Havertz cabeceou para trás e fez o gol. Apesar do gol, faltou criatividade para os alemães ampliarem e também pararam no goleiro Orlando Gill. Empatado em 1 a 1, o jogo foi para a prorrogação, a primeira desta Copa do Mundo. 

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No primeiro tempo da prorrogação, a Alemanha chegou a virar. Em cobrança de escanteio, Jonathan Tah apareceu livre na segunda trave e fez o gol que seria da virada alemã no primeiro tempo da prorrogação. Mas após revisão do VAR, o gol foi anulado por falta de Anton no goleiro Gill. Os ânimos ficaram mais intensos no segundo tempo da prorrogação, mas sem mudanças no placar.  

Nos pênaltis, o goleiro Gill defendeu o primeiro pênalti de Havertz. Seus compatriotas, Maurício, Gustavo Gómez Galarza converteram suas cobranças. Kimmich e Musiala fizeram para os alemães, mas Nick Woltemade parou no goleiro paraguaio mais uma vez. Sanabria teve a chance de vencer a disputa, porém, chutou para fora. Amiri fez o seu. Balbuena teve mais uma oportunidade de classificar os paraguaios, mas parou no goleiro Manuel Neuer. Nas cobranças alternadas, Jonathan Tah desperdiçou a chance de colocar os europeus na frente com um chute por cima do travessão, longe do gol. Na terceira chance, Canale sacramentou a classificação paraguaia para as oitavas de final e a eliminação alemã.

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