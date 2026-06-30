O motivo por trás da emoção de Gakpo ao marcar gol da Holanda contra Marrocos
Jogador se ajoelhou, chorou e foi abraçado pelos companheiros após o gol
Cody Gakpo se emocionou após marcar um gol pela Holanda no jogo contra Marrocos na Copa do Mundo nesta segunda, 30. O atacante chutou a bola para o fundo da rede, se ajoelhou e foi abraçado pelos companheiros eufóricos, que fizeram uma roda em volta dele. Há poucos dias, o jogador do Liverpool e sua namorada, Noa, perderam o filho ainda na gravidez.
Juntos há seis anos, o casal anunciou a triste notícia no dia 27: “Com corações partidos, compartilhamos a notícia devastadora de que o nosso bebé morreu durante a gravidez. Obrigado pelo amor e pelo apoio. Elijah Raphael Gakpo, para sempre amado, para sempre nosso filho”, postou Noa em seu Instagram.
O jogador também se pronunciou: “Este é um momento incrivelmente difícil para nossa família. Pedimos gentilmente que respeitem nossa privacidade e espaço. Agradecemos a compreensão.”
Gakpo foi liberado para ficar ao lado da companheira, que está o acompanhando na Copa na América do Norte, após a morte do filho do casal. Apesar da notícia, ele voltou a concentração e foi confirmado para o jogo contra o Marrocos nesta segunda, 30, pelo técnico Ronald Koeman em coletiva pré-jogo.
“Foi uma notícia muito triste que recebemos. Cody (Gakpo) e sua família… fizemos tudo para apoiá-lo, como jogadores e staff. Nos últimos dias ele foi liberado para ir aos familiares. Ele lidou bem com isso. Não houve um momento em que ele disse que queria sair. É a maneira que ele leva e isso mostra maturidade. Ele está pronto para jogar. Não acho que será um peso na performance. Ele lida com as coisas do jeito dele. É forte, bonito e deixamos nosso apoio. Ele pode contar conosco. Foi uma notícia triste”, afirmou Koeman.
EM UM SÓ LUGAR