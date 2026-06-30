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Esporte

O motivo por trás da emoção de Gakpo ao marcar gol da Holanda contra Marrocos

Jogador se ajoelhou, chorou e foi abraçado pelos companheiros após o gol

Por Natalia Tiemi Hanada Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 30 jun 2026, 00h15
Jogador de futebol com camisa laranja e número 11, nome GAKPO, ajoelhado no gramado com a cabeça baixa e as mãos no rosto, expressando desespero ou frustração. Ao fundo, letras brancas desfocadas de um letreiro publicitário
Cody Gakpo se ajoelhou ao marcar gol que abriu o placar em Holanda x Marrocos (Alex Pantling - FIFA/FIFA/Getty Images)
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Cody Gakpo se emocionou após marcar um gol pela Holanda no jogo contra Marrocos na Copa do Mundo nesta segunda, 30. O atacante chutou a bola para o fundo da rede, se ajoelhou e foi abraçado pelos companheiros eufóricos, que fizeram uma roda em volta dele. Há poucos dias, o jogador do Liverpool e sua namorada, Noa, perderam o filho ainda na gravidez.

Jogadores de futebol com uniformes laranja e pretos, alguns com coletes marrons, se abraçam em comemoração no campo verde de um estádio lotado
Jogadores da Holanda se reúnem em volta de Gakpo, autor do gol da seleção (Alfredo Lopez/Jam Media/Getty Images)

Juntos há seis anos, o casal anunciou a triste notícia no dia 27: “Com corações partidos, compartilhamos a notícia devastadora de que o nosso bebé morreu durante a gravidez. Obrigado pelo amor e pelo apoio. Elijah Raphael Gakpo, para sempre amado, para sempre nosso filho”, postou Noa em seu Instagram.

O jogador também se pronunciou: “Este é um momento incrivelmente difícil para nossa família. Pedimos gentilmente que respeitem nossa privacidade e espaço. Agradecemos a compreensão.”

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Gakpo foi liberado para ficar ao lado da companheira, que está o acompanhando na Copa na América do Norte, após a morte do filho do casal. Apesar da notícia, ele voltou a concentração e foi confirmado para o jogo contra o Marrocos nesta segunda, 30, pelo técnico Ronald Koeman em coletiva pré-jogo.

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“Foi uma notícia muito triste que recebemos. Cody (Gakpo) e sua família… fizemos tudo para apoiá-lo, como jogadores e staff. Nos últimos dias ele foi liberado para ir aos familiares. Ele lidou bem com isso. Não houve um momento em que ele disse que queria sair. É a maneira que ele leva e isso mostra maturidade. Ele está pronto para jogar. Não acho que será um peso na performance. Ele lida com as coisas do jeito dele. É forte, bonito e deixamos nosso apoio. Ele pode contar conosco. Foi uma notícia triste”, afirmou Koeman.

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