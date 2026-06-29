Entenda por que a eliminação da Alemanha já é uma vitória para o Brasil

O Paraguai eliminou a Alemanha na fase de 16 avos da Copa do Mundo, e ajudou o Brasil na corrida histórica por títulos mundiais. Sem os alemães no torneio, nenhuma outra seleção participante pode chegar ao pentacampeonato, recorde exclusivamente brasileiro.

Campeã em 1954, 1974 e 1990, a Alemanha conquistou o quarto título mundial em 2014, em solo brasileiro. Mas desde então, os alemães convivem com uma “maldição do 7 a 1”.

Defendendo seu título em 2018, foi eliminada na fase de grupos com derrotas para o México e a Coreia do Sul. Quatro anos depois repetiu a pífia campanha: até venceu a Costa Rica, mas empatou com a Espanha e perdeu para o Japão, ficando novamente pelo caminho na primeira fase.

Neste ano, voltou ao mata-mata, porém, sem encanto. Venceu o estreante Curaçao por 7 a 1 na estreia, como se fosse presságio para reforçar a maldição da goleada. Precisou de uma virada suada contra a Costa do Marfim, e depois levou uma virada do Equador no terceiro jogo.

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Apesar do revés, classificou-se em primeiro lugar, e chegou como favorita para enfrentar apenas o sétimo melhor terceiro colocado, Paraguai. O peso da camisa não foi suficiente. Pela primeira vez na história, a Alemanha caiu na Copa do Mundo em uma disputa de pênaltis na também inédita fase de 16 avos de final, ficando de fora das oitavas de final pela terceira vez consecutiva.

Em pior situação do que a Alemanha, apenas a Itália. A outra tetracampeã sequer se classificou para disputar o Mundial neste ano, assim como em 2018 e 2022.

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Confira a lista de seleções campeãs mundiais:

Brasil – 5 títulos (1958, 1962, 1970, 1994, 2002)

Alemanha – 4 títulos (1954, 1974, 1990, 2014)

Itália – 4 títulos (1934, 1938, 1982, 2006)

Argentina – 3 títulos (1978, 1986, 2022)

Uruguai – 2 títulos (1930, 1950)

França – 2 títulos (1998, 2018)

Inglaterra – 1 título (1966)

Espanha – 1 título (2010)

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