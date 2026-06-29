OFERTA 10.10! Revista impressa com o MENOR PREÇO DO ANO! 🤑 Assine agora!
Esporte

Entenda por que a eliminação da Alemanha já é uma vitória para o Brasil

Paraguai eliminou a única seleção que poderia alcançar a pentacampeã em número de títulos

Por Natalia Tiemi Hanada Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 29 jun 2026, 21h47 | Atualizado em 30 jun 2026, 10h37
Jogadores da seleção alemã de futebol, com uniformes brancos e detalhes pretos, vermelhos e dourados, perfilados em campo com a torcida ao fundo. Um jogador está ajoelhado, os outros em pé, alguns com os braços sobre os ombros dos colegas, e um com as mãos unidas na frente do corpo
Alemanha perdeu disputa de pênaltis para o Paraguai (Michael Reaves/Getty Images)
Continua após publicidade
Entenda por que a eliminação da Alemanha já é uma vitória para o Brasil Priorize VEJA no Google

O Paraguai eliminou a Alemanha na fase de 16 avos da Copa do Mundo, e ajudou o Brasil na corrida histórica por títulos mundiais. Sem os alemães no torneio, nenhuma outra seleção participante pode chegar ao pentacampeonato, recorde exclusivamente brasileiro. 

Campeã em 1954, 1974 e 1990, a Alemanha conquistou o quarto título mundial em 2014, em solo brasileiro. Mas desde então, os alemães convivem com uma “maldição do 7 a 1”.

Defendendo seu título em 2018, foi eliminada na fase de grupos com derrotas para o México e a Coreia do Sul. Quatro anos depois repetiu a pífia campanha: até venceu a Costa Rica, mas empatou com a Espanha e perdeu para o Japão, ficando novamente pelo caminho na primeira fase.

Neste ano, voltou ao mata-mata, porém, sem encanto. Venceu o estreante Curaçao por 7 a 1 na estreia, como se fosse presságio para reforçar a maldição da goleada. Precisou de uma virada suada contra a Costa do Marfim, e depois levou uma virada do Equador no terceiro jogo. 

Siga
Continua após a publicidade

Apesar do revés, classificou-se em primeiro lugar, e chegou como favorita para enfrentar apenas o sétimo melhor terceiro colocado, Paraguai. O peso da camisa não foi suficiente. Pela primeira vez na história, a Alemanha caiu na Copa do Mundo em uma disputa de pênaltis na também inédita fase de 16 avos de final, ficando de fora das oitavas de final pela terceira vez consecutiva.

Em pior situação do que a Alemanha, apenas a Itália. A outra tetracampeã sequer se classificou para disputar o Mundial neste ano, assim como em 2018 e 2022. 

Continua após a publicidade

Confira a lista de seleções campeãs mundiais:

  • Brasil – 5 títulos (1958, 1962, 1970, 1994, 2002)
  • Alemanha – 4 títulos (1954, 1974, 1990, 2014)
  • Itália – 4 títulos (1934, 1938, 1982, 2006)
  • Argentina – 3 títulos (1978, 1986, 2022)
  • Uruguai – 2 títulos (1930, 1950)
  • França – 2 títulos (1998, 2018)
  • Inglaterra – 1 título (1966)
  • Espanha – 1 título (2010)
Publicidade
TUDO SOBRE A COPA,
EM UM SÓ LUGAR

VER COBERTURA COMPLETA

TAGS:
Copa do Mundo 2026
Seleção Brasileira de Futebol
Seleção de Futebol da Alemanha
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Veja

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 2,99/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 2,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA
Domine o fato. Confie na fonte.

15 marcas que você confia. Uma assinatura que vale por todas.

OFERTA 10.10

Digital Premium

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver, + programa de benefícios Prata.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 10,10/mês
ECONOMIZE R$ 325 - 45% OFF

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).