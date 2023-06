11ª rodada do Brasileiro; acompanhe os jogos e transmissões

A liderança do Brasileirão, é com essa meta que o Palmeiras entra em campo nesta quarta-feira (21), às 21h30, na Arena Fonte Nova, onde encara o Bahia, que diferente do rival, joga para se afastar da zona de rebaixamento. Único invicto do campeonato, o Alviverde tem 22 pontos, dois a menos que o Botafogo, que joga apenas nesta quinta-feira (22).

Com excelente retrospecto diante do tricolor baiano (25 vitórias, nove derrotas e 17 empates), o time comandado por Abel Ferreira chega ao confronto com ânimo, após vencer o rival São Paulo, fora de casa, por 2 a 0, pela 10ª rodada. Sem contar com Weverton e Raphael Veiga, na seleção brasileira, a equipe terá o reforço o zagueiro Murilo, que se recuperou de cirurgia no ombro. Ainda sem ritmo, o atleta deverá ser opção no banco.

Na 15ª posição, com apenas nove pontos, o Bahia não vence desde a quarta rodada. Apenas um ponto na frente do Goiás, primeiro na zona do rebaixamento, a equipe vem de um empate com o Cruzeiro e precisa de um bom resultado para subir na tabela. A partida será transmitida pela TV Globo e do Premiere (pay-per-view).

Ainda na parte baixa da tabela, o Santos (13º colocado) vai receber o Corinthians na Vila Belmiro, também nesta quarta-feira, às 20h. Sem vencer há mais de um mês, com cinco empates e três derrotas, o Peixe foi eliminado da Copa do Brasil e da Copa Sul-Americana. Uma vitória no clássico é tudo que o técnico Odair Hellman quer para acalmar os ânimos. Do outro lado, o Corinthians não vive fase muito diferente. Na 16ª colocação, a equipe de Vanderlei Luxemburgo não vence há três partidas e também deixou escapar a classificação para as oitavas de final da Libertadores. Pressionados, os dois times vão jogar com a Vila cheia, já que foram vendidos os 11 mil ingressos colocados à disposição pelo clube. O duelo será transmitido no Premiere (pay-per-view).

No Morumbi, às 19h, o confronto entre o São Paulo e o Athletico-PR é direto. O Tricolor, que vem de duas derrotas no Brasileiro, está na oitava posição, com 15 pontos. O Furacão vai a campo em sétimo, com um ponto a mais. Os anfitriões sofrem com desfalques, são 11 jogadores encostados por lesão ou suspensão, além do zagueiro Arboleda, em amistoso com a seleção do Equador. Ainda sem treinador, após demissão de Paulo Turra, o time paranaense será comandado interinamente por Wesley Carvalho. Quem vencer pode fechar a rodada entre os seis primeiros. O jogo terá transmissão pelo Premiere (pay-per-view).

Outro jogo de “seis pontos” desta quarta, mas na parte alta da tabela, será entre Fluminense e Atlético-MG. Sem o Maracanã, que passa por reformas, o clube carioca vai receber o adversário no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, às 21h30. Na quinta posição, com 17 pontos, o Flu deve jogar sem Árias e André, que defenderam Colômbia e Brasil na última terça-feira (20), e Manoel, suspenso por doping pela Conmebol. A boa notícia para o técnico Fernando Diniz é o retorno do experiente Marcelo ao time titular. Uma posição e um ponto acima na tabela, o Galo ainda não tem certeza se vai poder contar com o técnico estreante, Luiz Felipe Scolari. Caso Felipão decida não estar à beira do campo, o auxiliar Lucas Gonçalves vai comandar o time. A vitória, para ambos os lados, pode garantir o terceiro posto no Nacional. Transmissão da TV Globo e do Premiere (pay-per-view).

Empatados em pontos (14), no meio da tabela, Cruzeiro e Fortaleza jogam às 19h, no Mineirão. Sem vencer há quatro partidas, a Raposa leva vantagem nos gols marcados e por isso está em nono, diante do rival, que é 11º. Os donos da casa também levam o retrospecto a seu favor. No Mineirão, o Leão do Pici nunca venceu o time celeste. Até agora, foram seis jogos, com quatro vitórias do Cruzeiro e dois empates. A equipe cearense tem outro grande desafio, voltar a vencer fora de casa, o que não ocorre há dois meses. A última foi contra o pequeno Águia de Marabá pela Copa do Brasil. Fora de campo, os time negociam o futuro do meia Lucas Crispim, que pode sair de Fortaleza, em direção a Belo Horizonte. A partida terá transmissão do Premiere (pay-per-view)