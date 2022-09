Humor: chistes e passatempos

O texto a seguir faz parte da edição especial de VEJA em torno dos 200 anos da independência. A ideia é tratar as notícias como seriam publicadas naquela semana de 7 de setembro de 1822 – tudo o que viria a ocorrer depois, portanto, ainda não aconteceu. É um passeio histórico ao cotidiano de dois séculos atrás.

CRUZADAS 1822

Um desafio para você, que se acha muito independente…

VERTICAIS

1 – Às margens plácidas do…

2 – Dona Maria, a…, maneira machista de se referir à desatinada avó do príncipe regente

3 – Evidência clara de que o autor dessas palavras cruzadas não tem a mínima ideia do que faz

4 – José…, o mentor da Independência

9 – País opressor, porém gente boa

10 – Sobrenome de um futuro retratista do Grito

11 – Cidade antiga obrigatória em todas as palavras cruzadas

HORIZONTAIS

5 – Telegrama que dom Pedro mandou para dom João VI na véspera da proclamação da Independência

6 – Povo que disse: “Independência, é? Vocês matam a gente… de rir!”

7 – Outro povo que disse: “Independência, é? Vocês matam a gente… de rir!”

12 – Independência ou…

8 – …ou morte

13 – Muito mais bacana do que rei, fala sério!

14 – Suposto futuro título de nobreza da suposta primeira-amante

15 – Uma coisa que dom Pedro se orgulha de ser, mas que pode vir a ser quase palavrão no Brasil

16 – Uma coisa que só Daenerys Targaryen e dom Pedro têm

17 – Sobrenome de dom Pedro e bebida no Kentucky

RESPOSTAS

VERTICAIS: 1. Ipiranga; 2. Louca; 3. Qwert; 4. Bonifácio; 9.Portugal; 10. Américo; 11. Ur

HORIZONTAIS: 5. Sextou; 6. Africano; 7. Indígena; 8. Morte; 12. Independência; 13. Imperador; 14. Marquesa; 15. Liberal; 16. Dragões; 17. Bourbon

CHISTES E PASSATEMPOS

10 FRASES PARA GRITAR ÀS MARGENS DO IPIRANGA

A frase “Independência ou Morte!” é bastante inspiradora, todos sabemos, mas o príncipe regente dom Pedro pensou em várias outras antes de usar a que você conhece. Olha só

1 – “Sai dom João, entra o Centrão!”

2 – “Seja o que Deus quiser…”

3 – “Vamos dominar essa narrativa!”

4 – “É bôlancha ou é bishcoito?!”

5 – “Y no te voy a envolver, sé que lo hacemos y tu vás a volver…”

6 – “Prefiro minha parte em dinheiro…”

7 – “Isso vai acabar em samba-enredo!”

8 – “O rei está nu, mas apenas para essa imprensa golpista-comunista!”

9 – “Dessa vez o pápi pira!”

10 – “Qual é o limite do humor?”

PERGUNTE À DOMITILA

A dama Domitila de Castro responde sobre etiqueta e a arte de bem viver

Nobre Domitila, servirei, em ocasião vindoura, fausto jantar para alguns integrantes da corte. Qual é o talher mais adequado para comer galinha?

Aduladora da Glória

Rio de Janeiro, Capital Imperial

Querida Aduladora da Glória, conheci um velho nobre que usava as mãos para comer galinha, fazendo a maior imundície no guardanapo, na toalha de mesa e até na própria roupa. Manterei o nome dele em segredo. Só digo que ele era rei de Portugal e tinha muita criadagem pra limpar a sujeirada.

Meu conselho: galinha ensopada, garfo e faca; galinha frita, use as mãos. Mas mantenha à mesa uma tigela com água quente e suco de limão, para que o comensal lave os dedos depois de comer. Aquele velho rei que mencionei sempre bebia a aguinha. E depois ainda pedia a “receita da sopinha”. Te contar, viu…

Amiga Domitila, um príncipe regente local, muito bem apessoado, está arrastando asa para mim. Tenho, contudo, um receio. A julgar pelo que se diz no paço, o homem tem uma amante brasileira, além de uma esposa austríaca. Devo ceder às investidas do nobre?

Indecisa do Catumbi

Rio de Janeiro, Capital Imperial

Querida Indecisa do Catumbi, dê-se ao respeito, sirigaita! Sossega esse facho e para de biscatear. É cada uma que me aparece! Continue com esse atrevimento, que tomo a primeira liteira

para a capital e resolvo isso contigo no tapa. No tapa!

Publicado em VEJA de 13 de setembro de 2022, edição especial nº 2805