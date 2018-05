Zé de Abreu adianta ‘Segundo Sol’: Dodô será um ‘comedor de novinhas’

José de Abreu voltou à televisão como o Dodô na novela das 21h, Segundo Sol, da TV Globo. O personagem baiano, pai do protagonista Beto Falcão (Emilio Dantas), se mostrou até agora com um homem rígido dentro de casa, mas ganhará uma nova faceta na segunda fase do folhetim por causa da falta de fidelidade.

“O Dodô se revelará um grande comedor de novinhas de Santo Antônio Além do Carmo. De acordo com a sinopse, é uma coisa compulsiva dele. Ele é casado, pai de família, seríssimo, mas sai para a rua e fica paquerando as mulheres”, afirmou o ator em entrevista a VEJA.

A postura de Dodô, que é casado com Naná (Arlete Salles), ainda causará confusões na história, envolvendo um dos filhos do personagem, o Clóvis, vivido pro Luis Lobianco. “No meio da novela, isso dará um problema sério com a personagem da Thalita Carauta. Acho que ela vai casar com o Clóvis, mas ela teve um caso com o Dodô. É uma história meio cabeluda”, explica Abreu.

Naná aceita

José de Abreu ainda explicou que Naná sabe das escapadas do marido, mas aceita a situação. “Também perguntei para o João Emanuel Carneiro se o Dodô faz isso por achar algo de direito, como um homem machista, mas ele disse que não”, revela o ator. “É um defeito mesmo, do qual ele se arrepende e que o faz sofrer.”