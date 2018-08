YouTube veta propaganda assustadora do filme ‘A Freira’

O filme A Freira assustou alguns usuários do YouTube, antes mesmo de sua estreia nos cinemas, prevista para o dia 6 de setembro no Brasil. Uma propaganda de poucos segundos, daquelas em que um ser macabro aparece do nada gritando na tela, foi alvo de reclamações nas redes sociais, ao ser exibida sem aviso antes de outros vídeos no canal online.

Como resultado, o YouTube vetou o anúncio do sistema. Porém, para quem procura por ele, o vídeo continua no ar. Confira abaixo:

Estrelado por Taissa Farmiga, A Freira acompanha a história de uma noviça e um padre em uma missão do Vaticano para investigar a morte de uma jovem freira romena. No caminho, a dupla terá que enfrentar uma força demoníaca. O longa é parte da franquia Invocação do Mal, (estrelada por Vera Farmiga, irmã mais velha de Taissa na vida real), que apresentou a desfigurada freira em seu segundo filme. Este é o segundo derivado da saga, que também rendeu duas produções voltadas para a assustadora boneca Annabelle.