Yoko Ono lança nova versão de ‘Imagine’. Ouça

Celebrando a data em que John Lennon completaria 78 anos, Yoko Ono lançou, na terça-feira, dia 9, uma nova versão do clássico Imagine. A faixa compõe o próximo disco da cantora, Warzone, previsto para chegar às lojas em 19 de outubro.

A voz de Yoko, que declama a letra mais do que canta, é acompanhada por uma melodia simples, feita com sintetizador, na primeira parte da música. Perto do refrão, um suave arranjo de piano entra, efeito característico da faixa original, e conduz a cantora até o final da canção.

Imagine foi lançada em 1971 no álbum homônimo de Lennon. A princípio, apenas o ex-Beattle assinava a música. Desde 2017, no entanto, Yoko também é creditada como autora da canção — tendo em vista que o próprio Lennon admitiu, em entrevistas durante os anos 1980, que ele havia negligenciado a participação da parceira.

“Ela deve ser creditada como uma música de Lennon-Ono, porque muito da letra e do conceito veio da Yoko”, disse Lennon à BBC. “Mas naqueles dias eu era um pouco mais egoísta, um pouco mais machista. E eu meio que omiti mencionar sua contribuição. ”