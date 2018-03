Xuxa posta foto amamentando e recebe elogios

A apresentadora Xuxa Meneghel postou uma foto em que aparece amamentando a filha Sasha em seu perfil no Instagram. A publicação foi uma homenagem de Páscoa para a filha, que mora atualmente nos Estados Unidos.

“Sasha, meu amor, você é o meu presente de aniversário, de Páscoa, de natal, de ano novo. Você é a maior prova de que Deus me ama. Saudades de ter você nos meus braços”, escreveu a apresentadora.

Ela também desejou boa Páscoa a seus fãs: “Feliz Páscoa pra todos que têm amor no coração.”

A imagem inédita mostra Xuxa com um aplique cacheado loiro nos cabelos segurando a filha nos braços.

A postagem recebeu mais de 320 mil curtidas e muitos elogios. “Amor de mãe é o maior que existe”, escreveu um dos seguidores de Xuxa.

Sasha postou uma homenagem para a mãe, que fez aniversário nesta semana. “Tenho tanta sorte de ter crescido com o melhor abraço do mundo. Sorte de ser filha da mulher com a alma mais pura e coração mais lindo. hoje é o dia dela, da minha maior parceira, melhor amiga , e meu maior orgulho. Te amo mãe.”