Willie Nelson e Wiz Khalifa fazem live para celebrar “dia da maconha”

Nesta segunda-feira, 20, quando é celebrado nos Estados Unidos o “dia da maconha”, Willie Nelson e Wiz Khalifa, dois notórios consumidores e ativistas da erva no país, farão shows ao vivo pela internet e prometem até – pasmem – fumar com os fãs. A data foi escolhida por que, em inglês, escreve-se 4/20, horário associado ao consumo da erva.

Aos 86 anos, Willie Nelson fará o show Come And Toke It, que começará às 18h20 no horário de Brasília, porém no fuso central dos Estados Unidos, onde Nelson estará, ocorrerá na sugestiva hora das 16h20. No evento, ele receberá chefs, comediantes e especialistas em cannabis para juntos consumirem a erva em uma transmissão com exatamente 4h20 de duração. Entre os convidados confirmados estão Kacey Musgraves, Billy Ray Cyrus, Tommy Chong, Angel Olsen, Margo Price, Lukas Nelson, Shakey Graves, Nathaniel Rateliff, Hiss Golden Messenger e ex-candidato presidencial do partido democrata Beto O’Rourke.

O artista, é claro, também fará apresentações musicais. “Vai ter música boa. E é por uma boa causa”, disse Nelson, que pedirá aos fãs que fumem com ele (nos locais onde é legalmente permitido fumar) e postem os vídeos nas redes sociais com as hashtags #ComeandTokeIt #PassLeft. Ele prometeu escolher um usuário aleatório para conversar durante a transmissão. O show poderá ser acompanhado pelo Facebook e pelo Twitch e poderá ser acessado neste link.

Wiz Khalifa, por sua vez, fará a live Higher Together: Sessions from Home em que contará com a participação de astros como Stephen Marley, Billy Ray Cyrus (de novo!), Ari Lennox, Joey CoCo Diaz, Berner entre outros. A transmissão, que ocorrerá das 16h às 21h (no horário de Brasília) poderá ser acompanhada neste link.