William Bonner deleta sua conta no Instagram: ‘Vivendo a vida de verdade’

William Bonner deixou seus seguidores um pouco confusos na noite desta quinta-feira, 15. Conhecido pela classe e seriedade frente ao Jornal Nacional todas as noites, Bonner vinha surpreendendo nos últimos tempos ao postar fotos de chinelo e bermuda, além de fazer piadas em suas publicações nas redes sociais.

Mas ontem a descontração teve fim. “Saindo daqui. Vivendo a vida de verdade. A minha vida. Obrigado”, escreveu o jornalista minutos antes de deletar sua conta no Instagram e abandonar mais de 2 milhões de seguidores. A atitude de Bonner foi seguida por sua mulher, Natasha Dantas, que também desativou seu perfil.

Esta não é a primeira vez que o apresentador sinaliza o desejo de se afastar do universo das redes sociais. Em julho, William Bonner tuitou uma enigmática mensagem que fazia referência ao seu bordão de despedida no noticiário global. Desde então, nunca mais apareceu em seu perfil no Twitter.